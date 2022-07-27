Soma’da madencilerin özelleştirme karşıtı eylemi sürüyor

Soma’da Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) bağlı Soma Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) bünyesindeki Eynez açık ocağının bir bölümünün Yeni Anadolu şirketine devrine karşı çıkan işçiler harekete geçmişti. İşçiler, özelleştirme karşıtı imza kampanyası başlatırken aynı zamanda Ankara’ya yürüme için hazırlık yapmaya başladı.

İşçiler Kırkağaç Çamlık’ta toplanarak bekliyorlar.

ELİ işçileri, küçük bir yatırımla işin kamu tarafından yapılmasının daha verimli olacağını, bu alanda özel şirketin üretim yapmasının "kamu kaynaklarını sermayeye peşkeş çekmekten başka bir anlamı olmadığını" vurgularken, özel şirket tarafından çıkarılan kömürün daha pahalı olmasının kaçınılmaz olduğunu, bunun da elektrik fiyatlarına yansıyacağını öne sürüyor.

Ocakta örgütlü Maden İş Sendikası ile Enerji Bakanlığı arasındaki görüşmeler sürüyor. Görüşmelerin olumsuz sonuçlanması durumunda işçiler eylemlerinde bir sonraki aşamaya geçecek.