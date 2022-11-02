Madenci heykelinin boyanmasına tepki gösteren Metin Yurdanur'a belediyeden yanıt: 'İhya ettik'

Zonguldak'ta madenci heykelinin boyanması tepki çekti. Madenci heykeli, 1991 yılındaki Büyük Madenci Yürüyüşü anısına Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından yapıldı.

Kozlu girişindeki heykelin yeri 2020 yılındaki yol düzenlemesi sırasında değiştirilerek kavşaktaki orta refüjün içerisine konuldu. 27 Ekim'de ise bronz heykel belediye tarafından yağlı boya ile boyandı. Heykeldeki madencinin eli ve yüzü siyaha, kıyafetleri maviye, çizmesi de sarıya boyandı.

'Tahrip edildi'

Eserinin kendisine bilgi verilmeden boyandığını öğrenen Heykeltıraş Metin Yurdanur ise duruma tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yurdanur, "Kozlu’da yer alan Madenci Anıtı boyanarak tahrip edilmiştir" dedi.

Yurdanur, "Anıt heykel tanınmayacak şekilde boyanmış ve bu yolla hem sanat eseri hem de maden emekçileri itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır" ifadelerini kullandı. Telif kanununa göre haklarının çiğnendiğini belirten sanatçı, şunları kaydetti:

"Bilgim, iznim ve onayım olmadan yapılan bu yanlıştan bir an önce dönülmesini hem kendi adıma hem de canlarını maden ocaklarında yitiren binlerce maden işçisi adına diliyorum."

'İhya ettik'

Eleştirilerin ardından Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş belediyeye ait sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Heykelin dış etkenler nedeniyle zarar gördüğünü iddia eden Bektaş, "Bu nedenle gerekli restorasyon çalışmaları yapılarak madenci kentimizin sembolü madenci heykeli ihya edilmiştir" dedi.

Bektaş, "Restorasyon çalışmalarında yıllardır maden işçi kıyafeti olan renkler özellikle dikkate alınmış bu husustaki hasasiyetimize rağmen son günlerde bazı basın yayın organlarında bu konuda spekülasyonlar yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bektaş açıklamasına şöyle devam etti:

"Ne mutlu ki; Kozlu'da tüm sorunları çözdüğümüzün kanıtı madencinin çizmesinin rengi tartışma konusu oldu. Madenci kenti olan Kozlumuz'da bugüne kadar şehit olan tüm madencilerimizin isimlerini ölümsüzleştiren anıtı yine 263 maden şehidimiz anısına yapılan anıtı ve diğer madenler ile ilgili anıtlar ve meydan düzenlemeleri tarafımızdan yapılmıştır. Bu vesile ile Amasra'da meydana gelen kazada şehit olan 41 madencimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz."