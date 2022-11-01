Zonguldak'ta madenci heykelini boyadılar: 'Emekçiler itibarsızlaştırılmaya çalışıldı'

1991 yılının Aralık ayında yaklaşık 100 bin maden işçisinin, ailelerinin ve dostlarının başlattıkları "Bahar Eylemleri" olarak bilinen sürecin sembollerinden birisi olan Madenci Anıtı'nın Zonguldak Kozlu'daki temsilini boyadılar.

Bir örneğinin Ankara Olgunlar Caddesi'nde diğerinin de Zonguldak Kozlu'da yer aldığı heykellerin sanatçısı heykeltıraş Metin Yurdanur yaşanan bu duruma tepki gösterdi.

'Maden emekçisi itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır'

Sosyal medya hesabında açıklama yapan heykeltıraş Metin Yurdanur, "Bugün aldığım bilgiye göre Kozlu'da yer alan Madenci Anıtı boyanarak tahrip edilmiştir. Anıt heykel tanınmayacak şekilde boyanmış ve bu yolla hem sanat eseri hem de maden emekçileri itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır" dedi.

İzni ve haberi olmadan yaşanan bu yanlıştan geri dönülmesi gerektiğini ifade eden Metin Yurdanur olayın aynı zamanda Telif Hakları Kanunu'na göre de suç olduğunu ifade ediyor.

Maden işçilerinin ve direnişinin sembolü olan heykele yapılan tahribat kamuoyunda da tepkiyle karşılandı.