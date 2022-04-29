Maden şirketinin kapasite artışı için yapılan toplantıda gerginlik

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından Eskişehir’in Sivrihisar mahallesindeki altın ve gümüş madeninde yapacağı kapasite artışı ve ilave maden atık depolama tesisine ilişkin ÇED bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kaymaz Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda düzenlenen ÇED toplantısına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hikmet Çelik, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Eskişehir Barosu’ndan avukat Hüseyin Akçar, Eskişehir Çevre Derneği Başkanı Sadık Yurtman, mahalle sakinleri ve Koza Altın İşletmeleri yetkilileri katıldı.

ÇED toplantısında ilk olarak, açılacak üçüncü depolama tesisi ile ilgili bilgi verildi. Daha sonra vatandaşlara söz verilen toplantıda mahalle sakinlerinden Reha Öner, “Ya topluca kaldırın bu Kaymaz’ı ya da topluca bir katliam yapın. Biz de rahat edelim. Kesinlikle bu zamana kadar altın madeninin bir faydasını görmedik. Ben burada bunu istemiyorum. Kanserojen maddesi var. Devletimiz tarafından buraya kontrole gelinmedi” dedi.

'Benim kirazlıkta kirazım kalmadı'

Kaymazlı bir değer vatandaş Mustafa Akkuş ise “Her toplantıda seri şekilde okunuyor, bitiyor. Kim ne anladı. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Halkın anlayacağı şekilde anlatmıyorsunuz. Buraya geleli kaç sene oldu maden? Ne bilgi verildi ne bir şey. Benim kirazlıkta kirazım kalmadı. Gidin görün. Hepsi kurudu. Bu maden geldi geleli Kaymaz’ın bir çıkarı yok. Maden elbette çıksın ama çıktığı yere bir şeyler vermesi lazım” diye konuştu.

'Sizin gibi iki ay gelip gitmiyoruz'

Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal de "Bu sözler bize vefasızlıktır. Okullar, yollar, camilerin ihtiyaçları, hepsini biz karşılıyoruz. Biz altı aydır buradayız. Sizin gibi iki ay gelip gitmiyoruz" dedi. Bu esnada konuşmaya başlayan ve yapılan çalışmaların doğaya ve insan sağlığına zararlı olduğunu söyleyen Hüseyin Akçar’a tepki gösteren Kemal Öcal, Akçar’ın susmasını istedi.

Milletvekiline 'ahlaksız kadın' dedi

Yapılan karşılıklı konuşmaların tartışmaya dönmesiyle ortalık bir anda karıştı. Toplantıya katılan ve Koza Altın İşletmeleri’nde müdür yardımcısı olan Osman Şefik Karlıdağ, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü’ye “Ahlaksız kadın” dedi. Jale Nur Süllü ise yaşanan olaya tepki göstererek hakaret eden şahsın gözaltına alınmasını istedi.

Çanakkale’den getirilen 25 ton maden cevherinin 90 araçla Kaymaz’a getirileceğini söyleyen Nuray Akçasoy’a da tepki gösteren işletme çalışanları, Akçasoy’un üzerine yürüdü. Yaşanan tartışmanın büyümesi nedeniyle Hikmet Çelik, toplantının sona erdiğini duyurdu.

Lüks arabaya tepki

Düğün salonunun dışına taşan tartışmalarda, çoğu işletme çalışanı olduğu öğrenilen kişiler, Hüseyin Akçar, Jale Nur Süllü ve Nuray Akçasoy’un üzerine yürümeye devam etti. Jandarmanın araya girmesiyle dağıtılan kalabalığın arasından lüks arabasına binen işletme müdürüne tepki gösteren bazı vatandaşlar, işletme müdürünü alkışlarla protesto etti.

Yaşanan tartışmaların ardından ÇED bilgilendirme toplantısı "yapıldı" olarak kabul edildi. (ANKA)