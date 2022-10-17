Maden ocaklarında yaşanan iş cinayetlerine ilişkin önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İYİP Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz tarafından maden ocaklarında yaşanan iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına aylık bağlanması ve kamuda istihdam edilmeleri amacıyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na önerge sunuldu.

Sözcü'nün haberine göre; önergede 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa ek madde eklenmesi talep edildi. Ek maddede “Maden ocaklarının yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, kuruma olan her türlü borçları terkin edilir ve hak sahiplerine 32'nci maddenin ikinci fıkrasının a bendinde öngörülen şartlar aranmaksızın bu kanun hükümlerine göre aylık bağlanır” ifadeleri yer aldı.

AKP ve MHP reddetti

Önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Bartın ili Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen iş kazası sonucu 41 maden işçimiz hayatını kaybetmiştir. Maden ocaklarının yer altı işlerinde meydana gelen iş kazaları sonucunda hayatını kaybeden maden işçilerimizin yakınlarına devlet olarak elimizi uzatmanın sorumluluğuyla ilgili bu değişikliğin kalıcı olarak hayata geçirilmesi gerekmektedir. Önerge ile maden ocaklarının yer altı işlerinde meydana gelen iş kazalarında hayatını kaybeden maden işçilerimizin yakınlarına kalıcı bir şekilde gelir bağlanması ve kamuda iş imkanı sağlanması amaçlanmaktadır."

Önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AKP ve MHP oyları ile reddedildi.