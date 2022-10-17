AKP Sözcüsü Çelik'ten 'Bartın' açıklaması: Kamuoyuna şeffaf bir şekilde duyurulacak

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu sonrasında düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Bartın Amasra'da 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin Çelik "Her türlü araştırma yapılacaktır. Her boyutuyla değerlendirilerek bütün boyutlarıyla açığa çıkarılacak, kamuoyuna şeffaf bir şekilde duyurulacaktır. Parti olarak bütün süreci hassasiyetle takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD'de yayımlanan rapor

Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü harekatlara ilişkin ABD'de yayımlanan rapora tepki gösteren Çelik "Türkiye açısından terörle mücadele bir tercih değil zorunluluktur. Müttefiklerimizin çeşitli konularda bu meseleyle ilgili olarak yayınladıkları rapor ve açıklamalarda çifte standart ya da ilkesiz tutum sergilemesi devam ediyor. ABD Ekim 2019'dan bu yana ulusal acil durum başlığı ile raporlar yayınlanıyor. En son bir raporda Barış Pınarı ve diğer harekatlarımıza dönük olarak temelsiz, mesnetsiz, haksız hukuksuz çalışmalar olduğunu görüyoruz. ABD'den böyle bir rapor nasıl çıkabiliyor, ayrıca değerlendirilmesi gerekir" diye konuştu.

Çelik "Türkiye'nin PYD/YPG'ye karşı yürüttüğü mücadelenin ABD'nin DAEŞ'e karşı yürüttüğü mücadeleyi zaafa uğrattığı gibi ifadeler var. Kendisine dayanak aldığı yerin PYD/YPG terör örgütü olması son derece vahimdir. O zaman dünyada kime karşı terörle mücadelen bahsedeceksiniz. Başkaları da DEAŞ'ı kullanmaya kalkarsa o zaman ABD'nin ilkeli ve kararlı tutumdan bahsedebilir mi? ABD'nin taahhüdüne bağlı olması gerekir. Orada terörle mücadele konusundaki açıklamalarının, hükümlerinin yerine getirilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Çelik "Madem bu raporlar vasıtasıyla terör örgütlerine destek veriliyorsa, bunu müttefiklerimiz yapıyorsa Türkiye'nin kendi bildiğini yapmaktan, terör örgütlerinin bulundukları her yerde darmadağın etmekten başka yapacağı şey yoktur. Herhangi mütecaviz yaklaşıma izin vermeyeceğimizi bir kere daha ortaya koymuş oluyoruz" diye konuştu.

Putin'in gaz merkezi teklifi

Çelik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de doğalgaz merkezi oluşturması önerisine dair ise "Önümüzde Türkiye'nin merkezde olduğu Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü inisiyatif vasıtasıyla gaz koridoru söz konusu olabilecektir. Herkesi sağduyulu şekilde yaklaşmasını ve Türkiye'ye destek olmasını davet ediyoruz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın ABD ziyaretine ilişkin soru üzerine Çelik "Şöyle bir cümle bir CHP'li tarafından söylenmişti; Cumhurbaşkanı adayı olacak kişinin kapasitesine bakılmaz, uluslararası aktörlerin kimi işaret ettiğine bakılır diye bir cümle. Bunu hangi CHP'li büyükşehir belediye başkanı söylemiştir? Siz bulun" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisinin "düşük profilli, etkisiz, negatif tartışma yaratacak şekilde" planlandığını öne süren Çelik "Kimin ne yaptığı bizi ilgilendirmez, bu kadar gündem olunca bu siyasetin gündemidir. Bir siyasi parti genel başkanının 8 saat kaybolması başka tartışmaları gündeme getirmiştir. O tartışmaları takip ediyoruz" diye konuştu.

Anayasa teklifi

AKP'nin Anayasa teklifine ilişkin konuşan Çelik "Biz teklifimizi Cumhurbaşkanımıza sunduktan sonra getireceğiz. Diğer teklifimizin ne mahsuru var, daha görmeden reddediyorlar. Ailenin güçlendirilmesinden bahsediyoruz. İddia ediyorum, bizim getirdiğimiz ailenin desteği meselesini vatandaşa sunalım, Türk siyasi tarihinin en ezici sonucunu alır" dedi.