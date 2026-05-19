Maden ocağında göçük: Oğluyla birlikte kaçak madende çalışan baba yaşamını yitirdi

Zonguldak'ın Dilaver Mahallesi Giresun Sokak üzerindeki kaçak bir maden ocağında saat 11.00 sıralarında göçük meydana geldi.

Maden ocağında, 45 yaşındaki Erol Türksever, oğlu birlikte çalıştıkları sırada ani bir göçük yaşandı. Yaşanan çökme sonucunda baba Erol Türksever toprak altında kalırken, şans eseri yara almadan kurtulan oğlu hemen babasının yardımına koştu. Kendi imkanlarıyla babasını ocaktan çıkarmayı başaran genç, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Babasıyla aynı ocakta çalışıyordu

Erol Türksever ile aynı ocakta çalışan oğlu yaşanan göçüğün ardından hızlıca babasını çıkarmaya çalıştı ve babasını hastaneye kaldırdı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erol Türksever, ambulansa alınarak acil bir şekilde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne doğru yola çıkarıldı. Hastaneye götürülürken sağlık görevlileri tarafından sürekli kalp masajı yapılan talihsiz işçi, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

Meydana gelen ölümcül kazayla ilgili soruşturma başlatıldı