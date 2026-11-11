Maden Mühendisleri Odası’ndan HABAŞ için delil uyarısı: ‘Bu iş mühendise yıkılacak kadar basit değil, denetim mekanizması oluşturulmalı’

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen ve 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin tartışmalar sürüyor.

Egedesonsoz.com’dan Berivan Kaya’nın haberine göre Maden Mühendisleri Odası Başkanı Aykut Akdemir, patlamanın ardından teknik inceleme yapmak üzere oluşturdukları 7 kişilik ekibin fabrikaya girişine izin verilmediğini belirterek, olayın üzerinin örtülmemesi gerektiğini söyledi.

Akdemir, iş güvenliği uzmanlarından oluşan 7 kişilik bir ekiple olay yerinde inceleme yapmak için İzmir Valiliği’ne başvurduklarını ancak taleplerinin kabul edilmediğini ifade etti.

’Teknik uzmanların girmesi gerekiyordu’

Olay yerinde teknik uzmanların inceleme yapması gerektiğini vurgulayan Akdemir, “İş güvenliği uzmanlarından oluşan 7 kişilik bir ekip olarak alana girmek için valiliğe yazı yazdık. Orada bir tespit yapılacaksa bu ekibin yapması gerekiyor. Öyle bir kadroyu önerdik ama izin vermediler ve bizi içeri almadılar. Bizi almadılar ama bakanları, AK Partili siyasileri alarak basın açıklaması yaptılar. Bu yanlış bir davranış. Basın açıklaması sonrası bir ceset daha çıktı. 30-40 kişi toplanıp olay yerinde açıklama yapıyorlar. Asıl girmesi gerekenler teknik uzmanlardı. Jandarma bile girmez. Burada demek ki bir şeyler saklanıyor, içeride bir şeyler oluyor. Bu basit bir cinayet davası değil, üzeri örtülemez. Buradan bir mevzuat çıkması lazım. HABAŞ’ın patronunu almanız bir işe yaramaz, buradan bir denetim mekanizması çıkması lazım” ifadelerini kullandı.

‘Suç sadece mühendislere yıkılamaz’

Patlamanın sorumluluğunun yalnızca mühendislere yüklenemeyeceğini ve firmadaki yönetim ve denetim mekanizmalarına dikkat çeken Akdemir, “Biz mühendisler her yerdeyiz. Ölen meslektaşımız da var, gözaltında olan meslektaşımız da var. Tek suçlu biz değiliz. Bu iş mühendise yıkılacak kadar basit değil. Burası patron merkezli, kurumsallaşamamış bir firma. Bu tür firmalarda karar vericiler sıkıntılıdır. Sorun da buradan kaynaklanıyor” diye konuştu.

‘Denetim eksikliği vardı’

Bu tür olaylarda şeffaflığın sağlanması ve delillerin korunmasının önemine vurgu yapan Akdemir, “Bu tip durumlarda her şeyin şeffaf olması gerekir. Hiçbir delil karartılmamalı. Adalet herkese lazım. 3 kuruş kar artıracağız diye birçok şeyden vazgeçmiş olabilirler. Denetim eksikliği vardı. Çalışma Bakanı denetleseydi bunların hiçbiri olmazdı. Az tehlikeli olan iyi işletmelere para cezası kesiyorlar ama bu tür işletmelere uğramıyorlar. Bu tür işletmeleri ise bypass ediyorlar” dedi.

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