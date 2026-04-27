Maden işçilerine saldırıya TKP’den tepki: ‘Yaralananlar için kurduğumuz revire dahi saldırdılar, bilsinler işçiler kazanacak’

13 Nisan’da Eskişehir’den yola çıkıp Ankara’ya yürüyerek gasp edilen hakları için direnişlerini sürdüren ve 8 gündür açlık grevinde olan maden işçilerine polis saldırdı.

Haklarının tamamını almadan eylemlerini sonlandırmayacaklarını duyuran işçiler bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürüyeceklerini ilan ederek çağrıda bulunmuşlardı.

Aylardır alamadıkları ücretlerin ödenmesi, kıdem tazminatı haklarının verilmesi ve iş güvenliğinin sağlanması gibi temel taleplerle seslerini duyurmaya çalışan maden işçilerine destek için Türkiye Komünist Partisi (TKP) de oradaydı.

TKP Ankara İl Örgütü, Kurtuluş Parkı'nda direnen Doruk Madencilik işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu.

Öğle saatlerinde başlayacak yürüyüş öncesi işçilerin bulunduğu Kurtuluş Parkı yüzlerce çevik kuvvet polisi sevk edilerek ve barikatlar kurularak abluka altına alınırken ablukayı aşmak üzere yürüyüşe geçen işçilere polis müdahale etti. Sendika yöneticileri gözaltına alındı.

Madencilere destek çağrısıyla alana gelen TKP’lilere de polis saldırırken partiden yapılan açıklamada “Polis saldırısına karşı madencilerin yanındayız. Bu memleket sermayenin bekçilerinin değil emekçilerindir. İşçi düşmanı AKP elini madenciden çek!” denildi.

Kemal Okuyan: Tek adam rejimi’ denerek gerçek perdelenmemeli

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iktidar ve sermaye sınıfının işbirliğine dikkat çekti.

Saldırıyla ilgili haberi paylaşan Okuyan, “Partili arkadaşlarımıza ve madencilere desteğe gidenlere dönük saldırılar iktidarın sınıf karakterinin çıplak halidir. Öyle ‘tek adam rejimi’ denerek bu açık gerçek perdelenmemeli. AKP patron sınıfına ne istediyse vermekte, aşağıdaki görüntüleri yaratmaktan hiç çekinmemektedir” dedi.

‘Revire biber gazı ve plastik mermilerle saldırı’

Öte yandan müdahele sırasında yaralanan ve gazdan etkilenen partililer ve emekçiler için park içinde oluşturulan geçici revir alanına da polis biber gazı ve plastik mermilerle saldırdı. Müdahalenin ardından tekrar bir araya gelinirken TKP Ankara İl Başkanı Banu Ünver, kamuoyuna açıklama yaptı.

Ünver, iktidarın holdinglerin çıkarlarını korumaya devam ederek saldırdığını ifade ettiği konuşmasında şunları söyledi:

"Doruk Madencilik işçileri Ankara’da, Ankara’nın göbeğinde direnişini sürdürüyor. Bugün direnişin 16. günü. İşçiler en temel hakları için, hak ettikleri maaşlarının ödenmesi, aylardır alamadıkları maaşlarının ödenmesi için, kıdem tazminatı haklarını alabilmek için ve iş güvenliği için en temel hakları için direniyor. Ama holdinglerin temsilcisi, patronların temsilcisi AKP iktidarı holdingleri korumaya, işçiye saldırmaya devam ediyor. Bugün de maden işçileri haklarını aramak için, hesap sormak için Enerji Bakanlığına yürümek istedi. Biz tüm Ankaralıları bu yürüyüşe eşlik etmek, birlikte olmak için Kurtuluş Parkı’na çağırdılar. Ve Türkiye Komünist Partisi de maden işçilerinin yanında olmak için oradaydı. Ama işçi düşmanı holdinglerin yanında olan, holdinglerin temsilcisi AKP iktidarı, bugün yine işçiye ve maden işçisinin yanında olan devrimcilere müdahale etti, saldırdı.”

‘Tüm madenler devletleştirilecek, maden işçisi kazanacak’

TKP’nin maden işçilerinin yanında olduğunu belirten Ünver direnişin kararlılıkla süreceğini şu sözlerle vurguladı:

“Bugün sabahtan beri maden işçileriyle birlikteydik. Barikatları aşıp yürümeye çalışan maden işçilerinin yanında olduk. Ancak AKP iktidarı, yine holdingleri temsil ettiği için, işçi düşmanı olduğu için saldırdı. Maden işçileri direnişlerine devam ediyorlar ve haklarını alana kadar mücadele etmeye devam edecekler. Türkiye Komünist Partisi maden işçilerinin yanındadır. Buradan sesleniyoruz: Hodri meydan işçi düşmanı AKP, onların temsil ettiği holdingler, bu ülkeden defolup gidecek. Bütün madenler, bu ülkede emekçilerin alın teriyle yarattığı her şey devletleştirilecek. Maden işçileri kazanacak. İnsanca yaşanan bir ülke mutlaka kurulacak."

Açıklama “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!” sloganlarıyla sona erdi.