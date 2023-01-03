Maden faciasında soruşturma skandalı: Tutuklanan müdür belirlemiş

Bartın’ın Amasra ilçesinde 14 Ekim 2022 tarihinde 42 madencinin yaşamını yitirdiği faciaya ilişkin soruşturma dosyasına, tutuklanan TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir’in Sayıştay’ın madende yaptığı denetime ilişkin tuttuğu tutanak da girdi. Özdemir, Sayıştay Enerji Grup Başkanı İbrahim Özkarcı ile uzman denetçiler Fatih Mehmet Yoleri, Ümit Özçetik ve Salih Temirci’nin 5 Ekim 2022 tarihinde, yani faciadan 9 gün önce madeni ziyaret ettiğini Sayıştay ekibinin, facianın meydana geldiği yere ilişkin kendilerinden hiçbir bilgi istemediği anlattığı tutanakta şunları kaydetti:

"-300/-350 1. rekup tavan damar yarı mekanize üretim çalışmalarımızı yerinde görmüşlerdir. Bu ziyarette Sayıştay ekibine TTK Genel Müdürü’müz Kazım Eroğlu, Amasra TİM Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İşletme Başmühendisi Mehmet Tural, Ocak Mühendisi İbrahim Hakan Mengeç de eşlik etmişlerdir. Bu ekip, artı 40 kuyu başında -250 kotuna inerek -250 ikinci bedesten yolunda 300 katına inmişler; buradan -300 1. rekupa giderek, -300/-350 1. rekup tavan damardan inerek tavan damar yarı mekanize çalışmalarını yerinde görmüşlerdir. Bu inceleme ve ziyarette, Sayıştay heyetinin müessesemizden denetim amaçlı herhangi bir bilgi, belge ve raporlandırma talebi olmamıştır."

Tutuklanan müdür belirlemiş

Soruşturma dosyasına giren belgeler, Cihat Özdemir’in, facianın hemen ardından başlatılan soruşturma kapsamında yapılan çalışmalara katıldığını ve hatta bu çalışmalara ilişkin tutanak tuttuğunu da ortaya çıkardı. Özdemir’in imzasını taşıyan 16 Ekim’deki tutanağa göre; tahliye çalışmalarında kullanılan harç makinasında arıza meydana geldi ve bu nedenle gecikme yaşandı.

Cihat Özdemir’in de imzasının bulunduğu 22 Ekim 2022 tarihli tutanağa göre ise Özdemir, savcının soruşturma kapsamında görevlendirdiği 7 kişilik Zonguldak TTK personeline, Amasra TTK’yı bilmedikleri gerekçesiyle kendi belirlediği 2 kişiyi dahil etti. Özdemir’in belirlediği 2 kişi ile beraber 7 kişilik Zonguldak TTK ekibi, madende -100 kotuna indi. Ekip, o gün 6 adet hava balonu alarak ocağın dışına çıktı. Aynı ekip, 23 Ekim’de yine aynı kotta ortam hava numunesi, 25 Ekim’de 5 ayrı noktadan gaz muayenesi, 26 Ekim’de de 6 adet balon numunesi aldı. (ANKA)