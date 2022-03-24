Madeleine Albright'ın ardından: 'Tarih suçlarını unutmayacak...'

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, dün 84 yaşında ölmüştü.

ABD'nin şahin kanadının uzun süre sözcülüğünü yapmış olan Madeleine Albright, 12 Mayıs 1996'da katıldığı bir programda "Irak'a uygulanan ambargo yüzünden Hiroşima'da ölenlerden daha fazla çocuk ambargo esnasında canını yitirdi, sizce buna değdi mi?" sorusuna "Bizce değdi" yanıtını vermişti.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Albright'ın ölümü sonrası sosyal medya hesabından "NATO’nun Doğu’ya doğru yayılması ve Yugoslavya’nın kanlı bir tezgahla parçalanması için militanca uğraş veren ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright Rusya ile NATO arasındaki gerilim bir savaşa dönüştüğü sırada öldü. Eseriyle gurur duymuş olmalı. Tarih suçlarını unutmayacak" paylaşımında bulundu.