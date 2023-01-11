Macron'un 'mezarda emeklilik' planı: Fransa'da emeklilik yaşı 64'e çıkacak

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "seçim vaatleri" arasında yer alan emeklilik yaşını yükseltme tasarısının içeriğini açıkladı.

Mevcut emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e ulaşacağını anlatan Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödemiş olmak gerekeceğini belirterek, otomatik olarak emeklilik yaşı olan 67 yaşı muhafaza edeceklerine işaret etti.

"Bazı mesleklerdeki yıpranma payı göz önünde bulundurulması gerektiğini" söyleyen Borne, mesleki yıpranmaların önlenmesine ilişkin 1 milyar avroluk bir fon oluşturulacağını söyledi.

En düşük emekli maaşı yaklaşık bin 200 avro olacak

Borne, en düşük emeklilik maaşının asgari ücretin yüzde 85'ine yükseltileceğini ifade etti. Böylelikle, en düşük emekli maaşı aylık yaklaşık bin 200 avro olacak.

Farklı emeklilik çeşitlerinin ekseriyetine son vereceklerini değinen Borne, bunun işe yeni alınanlar için geçerli olacağını kaydetti.

Öte yandan, söz konusu reform kapsamında erken yaşta çalışmak zorunda kalanlar işçilerin en az 44 yıl çalışacak.

Muhalefetten 'mezarda emeklilik planına' tepki

Boyun Eğmeyen Fransa Partisi Milletvekili Mathilde Panot, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iktidarın emeklilik projesini "arkaik, adaletsiz ve acımaz" olarak niteleyerek "Sonuç: Bayan Borne hiçbir şeyden utanmıyor" ifadesine yer verdi.

Geçen yılki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Boyun Eğmeyen Fransa partili Jean-Luc Melenchon, sosyal medya hesabından, hükümetin duyurduğu emeklilik reformunu "ciddi sosyal gerileme" olarak değerlendirdi.

Ulusal Birlik (RN) Milletvekilli Marine Le Pen, "Fransızlar, bu haksız reformu engellemek için tüm kararlılığımıza güvenebilirler" yorumunda bulundu.

Ülkedeki farklı sendikalar ortak açıklama yayımlayarak, emeklilik yaşının yükseltilmesi planına karşı 19 Ocak'ta grev ve sokağa inme çağrısında bulundu.