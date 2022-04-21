Macron'un 'kıllı göğüs fotoğrafı' şov programına malzeme oldu

Ukrayna krizi sırasında telefon başında paylaştığı fotoğraflarla gündem olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, fotoğraf şovlarını Fransa'daki seçimlerin ikinci turu öncesi sürdürmüş, gömleğinin düğmelerini açtığı son fotoğrafla sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Amerikalı komedyen Jimmy Fallon, şov programında Macron'un son fotoğrafını tiye aldı. "Fransa devlet başkanı Emanuel Macron'un dün dolaşan fotoğrafını gördünüz mü? Viral oldu çünkü gömleğinin düğmelerini açmıştı ve göğüs kıllarını sergiliyordu" diyen Fallon, "Macron şu anda yeniden seçilmek için yarışıyor ve bizden son seçim kampanyası şarkısının ilk yayınını bu geceki şovumuzda yapmamızı istedi" sözleriyle şovuna Macron rolünde olduğu bir parodiyle devam etti.

Fallon'ın parodisi, aslında Amerikalıların "dış dünya" ile ilgilerinin klişelerden ibaret olduğu imgesini (çok örneği olduğu gibi bir kez daha) işlerken Fransız siyasetinin içine düştüğü garip durumdan ilham alıyor.