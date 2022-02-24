Macron'dan Rusya'ya operasyonu durdurma çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Fransa Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlatma kararını güçlü bir biçimde kınıyor" dedi.

Macron yaptığı açıklamada "Rusya derhal askeri operasyonlarına son vermelidir. Fransa Ukrayna'yla dayanışma içindedir. Ukraynalıların yanındadır ve savaşı sonlandırmak için ortakları ve müttefikleriyle çalışmaktadır" dedi.

İngiltere Savunma Bakanı: Açık bir saldırı

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu "açık saldırganlık" olarak nitelendirdi.

Wallace, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Rusya Federasyonu bugün Ukrayna'nın egemenliğini daha da fazla ihlal etti. Uluslararası toplumun çabalarına rağmen Rusya çatışmayı seçti. Kremlin'in provokasyonlarına ve durumu yanlış yansıtma girişimlerine kimse kanmadı" ifadesini kullandı. İngiliz bakan "Bu, Rusya'nın komşusu olmaktan farklı bir özlemi dile getirmeye cüret eden demokratik bir ülkeye karşı açık bir saldırganlıktır. Bugünü kimse unutmamalı. Putin, bu toprak gaspının mirasını güvence altına almakla ilgili olduğunu düşünüyor - öyle olacak, ama istediği değil" diye yazdı.