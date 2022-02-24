Zelenskiy'den Batı'ya 'hava sahasını kapatın' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batı ülkelerine hava sahasını kapatma çağrısında bulundu.
Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Boris Johnson dahil Batı ülkelerinin liderleriyle görüştünü belirterek "Putin-karşıtı bir koalisyon kurulması" çağrısında bulunduğunu söyledi. Zelenskiy Batı ülkelerine "hava sahasını kapatın" diye seslendi.
Talked to @POTUS, @OlafScholz, @eucopresident, @AndrzejDuda, @BorisJohnson. Urge to stop Putin, war against 🇺🇦 & the world immediately! Building an anti-Putin coalition. Immediate sanctions, defense & financial support to 🇺🇦! Close the airspace! The world must force 🇷🇺 into peace— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022