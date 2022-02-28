Macron'dan Putin'e 'derhal ateşkes' çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası, bugün telefonla görüştü. Fransa ayrıca Ukrayna Büyükelçiliği'ni Lviv'e taşınacağını açıkladı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron ve Putin'in görüşmesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, uluslararası toplumun Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik taarruzunu sona erdirme talebini yineledi ve derhal ateşkes uygulanması gereğini söyledi.

Macron, Putin'le görüşmesinde, "sivillere ve yerleşim yerlerine yönelik tüm bombalama ve saldırıların durdurulması, tüm sivil altyapının korunması ve ana yolların, özellikle de Kiev'in güneyindeki yolun güvenliğinin sağlanması" gerektiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin de Macron'un üzerinde durduğu üç noktayı taahhüt edeceğini söyledi.

Putin ise Macron'a Ukrayna ile uzlaşmanın "yalnızca Rusya'nın meşru güvenlik çıkarlarının koşulsuz olarak dikkat alınmasıyla" mümkün olacağını söyledi. Russia Today'in haberine göre Putin anlaşma şartlarını şöyle sıraladı: Kırım üzerinde Rus egemenliğinin tanınması, Ukrayna devletinin militarizasyondan ve nazileşmeden arındırılması, Ukrayna'nın tarafsız statüsünün sağlanması...

Fransa Ukrayna Büyükelçiliği'ni Lviv'e taşınıyor

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, Fransa'nın Ukrayna Büyükelçiliği'nin Kiev'den Lviv'e taşınacağı duyuruldu. Fransa, Ukrayna ve Rusya'da bulunan vatandaşlarının ülkeden ayrılması gerektiğini vurguladı.