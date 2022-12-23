Macron'dan Paris'teki saldırıya ilişkin açıklama

3 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı silahlı saldıya ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa Kürtleri Paris'in ortasında hain bir saldırının hedefi oldu" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa Kürtleri Paris'in ortasında hain bir saldırının hedefi oldu. Kalbimiz kurbanlar ile aileleri ve yakınları için yaşam mücadelesi verenlerle." ifadesini kullanarak saldırgana müdahale eden Fransız polisini tebrik etti.

Les Kurdes de France ont été la cible d’une odieuse attaque au cœur de Paris. Pensées aux victimes, aux personnes qui luttent pour vivre, à leurs familles et proches. Reconnaissance à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur sang-froid. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 23, 2022

'Saldırganın ırkçı şiddetten sabıkası var'

Fransız basınında, 69 yaşındaki saldırganın, Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtildi.

Haberlerde, saldırganın daha önce de 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı bilgisine yer verildi.

Saldırganın bu nedenle hapse atıldığı ve bu Aralık ayında hapisten çıktığı anımsatıldı.