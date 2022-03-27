Macron'dan Biden'a 'krizi tırmandırmama' çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik "kasap" ve " iktidarda kalamaz" sözlerinin ardından "krizi tırmandırmama" çağrısı yaptı.

France 3 televizyonuna konuşan Macron iki gün içerisinde Putin'le ağır bombardıman altındaki Mariupol şehrindeki sivillerin tahliyesini organize etmek için görüşeceğini kaydetti.

Euronews'ün aktardığına göre birinci önceliğinin bir ateşkes sağlamak ardından da diplomatik yollarla Rus askerlerin çekilmesini sağlamak olduğunu belirten Macron "Bunu başarmak için sözlerle ve atılan adımlarla krizi tırmandırmamalıyız" dedi.