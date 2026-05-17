Macron’a koşu parkuru derdine düşenlere hatırlattılar: ‘Biz de hazırlanıyoruz’

Dünyanın en büyük terör örgütü NATO’nun bu yıl Ankara Beştepe’de yapılacak zirvesine iki aydan kısa süre kalırken ittifakın hazırlıkları hızlandı.

Bu hafta içinde İsveç’te toplanacak olan NATO Dışişleri Bakanları Ankara’daki zirveye hazırlık planlarını konuşacak, zirvenin sloganı ile davetliler listesini karara bağlayacak.

İsveç iki yıldır üyesi olduğu ittifakın ilk kez bu büyüklükte bir toplantısına ev sahipliği yapacak.

İran'a karşı savaş ve transatlantik gerilimin damga vurmasının beklendiği Ankara’daki NATO Zirvesi'ne ittifakın 32 üyesinin yanısıra “gözlemci” ve “ortak” ülkelerin de davet edilmesi planlanıyor.

Körfez ülkeleri NATO zirvesine davet edilecek mi?

NATO’nun Asya-Pasifik’teki ortakları Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın yanısıra Ukrayna’nın da Ankara’daki NATO zirvesinde yer alacağı öngörülüyor.

Körfez ülkeleri Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de davet edilmesi gündemde. Bir başka davetlinin Suriye’de HTŞ yönetimi lideri Ahmed Şara olacağı da daha önce gündeme gelmişti.

İsveç’teki hazırlık toplantısında davetli listesinin netleşmesi bekleniyor.

Türkiye’den NATO’ya 'askeri yakıt boru hattı' teklifi

ABD Başkanı Trump’ın NATO müttefiklerini İran’a saldırılara destek vermemekle suçlaması ve ABD’nin Avrupa’daki bazı güçlerini çekme kararı sonrası Türkiye’deki iktidar Avrupa'nın yeni savaş stratejilerinde rol kapma arayışında.

Avrupa Birliği’nin savaş makinesinin kara gücü olma vaadiyle Ankara’daki zirveyi AB’ye eklemlenme fırsatı olarak gören AKP iktidarının NATO’ya yaptığı yeni teklif Bloomberg’in önceki günkü haberiyle ortaya çıktı.

Buna göre Türkiye, NATO'nun Doğu Avrupa kanadındaki müttefiklerine tedarik sağlamak amacıyla, askeri kullanım için tasarlanmış 1,2 milyar dolarlık bir yakıt boru hattı inşa edilmesini önerdi.

Habere göre, önerilen boru hattı Türkiye'den başlayıp Bulgaristan üzerinden geçerek Romanya'ya uzanacak.

Romanya'da Şubat 2025'te yapılan bir NATO tatbikatından...

Ankara’nın Temmuz’daki NATO zirvesi öncesinde bu girişimi resmi olarak sunmayı planladığı, bu öneri için şu anda müttefiklerinin desteğini aradığı belirtiliyor.

Habere göre planlanan boru hattının tamamen askeri kullanıma tahsis edileceği ve sivil ihtiyaçlara hizmet etmeyeceği bildirildi.

Rutte Avrupa’daki silah tekellerini topluyor: Üretimi artırın

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bu hafta Brüksel’de Avrupa’nın önde gelen silah şirketleriyle bir araya gelerek yatırımları hızlandırma ve üretim kapasitelerini genişletme çağrısında bulunmaya hazırlanıyor.

Financial Times’a konuşan kaynaklara göre görüşmelerin amacı silah sanayisinin ölçek büyütme sürecini hızlandırmak ve Ankara'daki zirvede duyurulması beklenen kararların zeminini hazırlamak.

Rutte'nin toplantısına katılacaklar arasında Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA ve Leonardo gibi dev firmaların temsilcilerinin yer alması bekleniyor. Leonardo İsrail’in Gazze’deki soykırımına silah sağlaması ve Türkiye’de Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın patronu olduğu Baykar şirketiyle ortaklığıyla da biliniyor.

Trump zirveye katılacak mı?

Bugün Hürriyet’te yayımlanan Selçuk Böke imzalı haberde zirve öncesinde NATO’da ve İttifak üyesi başkentlerde konuşulan en kritik başlıklarından birinin Trump’ın Ankara’ya gelip gelmeyeceği olduğu ifade edildi.

Diplomatik çevrelerde konuşulanlara dayandırılan habere göre Trump’ın katılımının son dakikaya kadar netleşmesi beklenmiyor. Ancak habere göre “zirvenin Türkiye’de düzenlenmesi nedeniyle” Trump’ın katılım ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

Macron'un sabah koşusu için parkur arayışı

Habere göre diplomatik çevrelerde konuşulanlardan biri de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ziyaret ettiği ülkelerde de aksatmadığı sabah koşusunu Ankara’da yapıp yapmayacağı...

Macron Hindistan ziyaretinde sabah koşusunda.

Macron’un koşu rotası için Dikmen Vadisi, Botanik Parkı ve Eymir Gölü çevresinin muhtemel güzergâhlar arasında bulunduğu ifade ediliyor.

TKG: 19 Mayıs ruhu emperyalistleri ve NATO’yu bu ülkeden kovacak

Tüm bu hazırlıklar arasında Türkiye Komünist Gençliği (TKG) “Unuttukları bir şey var, biz de hazırlanıyoruz” dedi.

Ankara’da yarın ODTÜ’de, 19 Mayıs’ta Sakarya Caddesi’nde ve aynı gün İstanbul, Adana, İzmir ve Eskişehir’de gençler emperyalistlere ve NATO’ya karşı yürüyecekler.

TKG’den yapılan açıklamada Temmuz’daki NATO Zirvesi’ne işaret edilerek şöyle denildi:

Ve şimdi bir adım daha atmaya hazırlanıyorlar. NATO'yu ve emperyalistleri ülkemizde ağırlamaya, uğursuz planlarını yaymaya, başka kanlı projelere imza atmaya ve ülkemizi işledikleri suçlara ortak etmeye hazırlanıyorlar. ​Ancak unuttukları bir şey var; biz de hazırlanıyoruz. Bu toprakları emperyalistlere dar eden birikimi yeniden ayağa kaldıracağız. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi, geldikleri gibi gidecekler! 19 Mayıs ruhu, emperyalistleri ve NATO'yu bu ülkeden kovacak."

TKG’nin yarın ve 19 Mayıs’ta yapılacağını duyurduğu eylemlerin yer ve saatleri şöyle:

18 Mayıs Pazartesi

ODTÜ - 5. Yurt Önü, 18.00

19 Mayıs Salı

İstanbul - Boğa Heykeli, 14.00

Ankara - Sakarya Caddesi, 15.00

Adana - Baraj Yolu Adana Koleji Kavşağı, 15.00

İzmir - Lozan Meydanı, 19.00

Eskişehir - Köprübaşı, 20.00