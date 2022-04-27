Macron'a domatesli protesto

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Cergy şehrinde bulunan bir pazara düzenlediği ziyarette domatesli protestoyla karşılaştı.

Fransa’da 4 gün önce yeniden cumhurbaşkanı seçilen Macron, başkent Paris’in de bulunduğu İle-de-France bölgesindeki Cergy şehrindeki bir pazarı ziyaret etti. Olaya ilişkin görüntülerde Macron'a cherry domateslerin fırlatıldığı, Macron'un korumalarının siyah şemsiye açarak domateslerin Macron’a gelmesini önlediği görüldü. Macron korumaları tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Pazar günü yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda Macron, oyların yüzde 58,5’ini alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

Paris'ten yaklaşık 30 km uzaklıktaki Cergy'de nüfusun yaklaşık yüzde 48'i cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Jean-Luc Mélenchon'a oy vermişti. İkinci turda ise Macron'a verilen oyların oranı yüzde 23,7 olmuştu.

Macron protesto öncesinde ziyaretine yönelik yaptığı açıklamada "Herkesin sesini duyduğunu ve gündelik zorlukları en çok yaşayanlarla ilgilenmeye devam edeceğini söylemek için" Cergy'de geldiğini söylemişti.