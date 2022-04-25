soL TV'de Gökhan Kazbek'in sunumuyla 25 Nisan Ana Haber Bülteni'nin bu akşamki canlı yayın konuğu TKP Danışma Kurulu Üyesi Emekli Diplomat Engin Solakoğlu oldu. Solakoğlu ile Kazbek Gezi Davası kararlarını, Fransa'daki seçimler ve yükselen sağı konuştu.
soL TV Ana Haber Bülteni'nde Gezi Davası ve Fransa seçimleri yorumlandı
soL TV Ana Haber Bülteni'nin canlı yayın konuğu TKP Danışma Kurulu üyesi Emekli Diplomat Engin Solakoğlu ile Gezi Davası kararlarını ve Fransa'daki seçimleri konuştuk.
Haber Merkezi