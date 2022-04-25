soL TV Ana Haber Bülteni'nde Gezi Davası ve Fransa seçimleri yorumlandı

soL TV'de Gökhan Kazbek'in sunumuyla 25 Nisan Ana Haber Bülteni'nin bu akşamki canlı yayın konuğu TKP Danışma Kurulu Üyesi Emekli Diplomat Engin Solakoğlu oldu. Solakoğlu ile Kazbek Gezi Davası kararlarını, Fransa'daki seçimler ve yükselen sağı konuştu.