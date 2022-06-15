Macron: Zelenskiy gelecekte Rusya ile müzakere etmek zorunda kalacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Romanya ziyaretinde Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Macron bugün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın bir noktadan sonra Rusya'yla müzakerelere yeniden başlaması gerektiğini belirterek bu süreçte Avrupa için arabuluculuk teklif ettiğini söyledi. Macron, "Barış istiyoruz, bu da ateşkese vardığımızda görüşmelerin yeniden başlaması gerektiği anlamına geliyor" diye konuştu.

RT'nin haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile katıldığı basın toplantısında, "Zelenskiy, Rusya ile müzakere etmek zorunda kalacak ve biz Avrupalılar güvenlik garantileri sunmak için bu masada olacağız" dedi. Macron'un Romanya ziyaretinde görüşülen konulardan birisinin NATO'nun doğu kanadındaki askeri konuşlanmasının bir parçası olarak Mihail Kogalniceanu askeri üssüne gelecek Fransız birlikleri olduğu belirtildi.

'Rusya dün buradaydı, bugün de burada, yarın da burada olacak'

Macron, Rusya ile düşmanlığın Avrupa'nın güvenliği için uzun vadede uygulanabilir bir çözüm olmayacağını belirterek, "Biz Avrupalılar Rusya ile aynı kıtayı paylaşıyoruz ve burası aksi bir coğrafya. Rusya dün buradaydı, bugün de burada, yarın da burada olacak" dedi.

Resmi olarak açıklanmasa da, Macron'un Romanya ziyareti sonrasında Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi'yle birlikte Ukrayna'yı da ziyaret edeceği belirtildi.