Macron ve Scholz Avrupa'daki enerji krizini görüştü

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan açıklamada, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'ün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir video konferans gerçekleştirdiği, ikilinin Avrupa enerji arzı ve enerji fiyatlarının mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulundukları ifade edildi.

Avrupa düzeyinde olası tedbirlerin yanı sıra enerji sektöründe Fransa-Almanya dayanışmasının da değerlendirildiği aktarılan görüşmede, Scholz ve Macron'un kendi ülkelerinde planlanan ulusal adımlar ve önlemler hakkında karşılıklı olarak bilgilendirmede bulunduğu belirtildi.

Scholz'ün ayrıca Alman hükümetinin planladığı üçüncü yardım paketinin içeriğini Macron'a anlattığı bildirildi.