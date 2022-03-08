Macron ve Blinken Paris'te görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransa’nın başkenti Paris’te görüştü.

Görüşmenin bir saatten fazla sürdüğünü belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, Blinken ve Macron’un Rusya’nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri operasyon karşısında ABD-Fransa işbirliğinin güçlü bir şekilde sürdürülmesi gereği üzerinde anlaştığını duyurdu.

Price, Macron ve Blinken’ın Ukrayna hükümetine yardım sağlamak için devam eden çabaları tartıştıklarını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ortaklarına önemli maliyetler yükleme taahhütlerini yeniden teyit ettiklerini söyledi. Price, “Bakan ve Cumhurbaşkanı, şiddeti azaltmak ve Kremlin'in savaşını durdurmak için devam eden diplomasiye ilişkin notları karşılaştırdı" dedi. (İHA)