Macron: Ukrayna'nın AB'ye üyeliğini başlatmak mantıklı değil

Rusya'nın Ukrayna operasyonunda üçüncü haftaya girilirken, Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, Fransa'da Versay Sarayı'nda Ukrayna krizi gündemiyle bir araya geldi. Toplantıda Ukrayna'nın AB üyeliği başvurusu, Rusya'nın Ukrayna operasyonu ve artan enerji fiyatlarının tartışılacağı kaydedildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'la birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sabah saatlerinde görüştüklerini söyledi. Macron, gelecek iki gün içerisinde Vladimir Putin'le tekrardan görüşeceğini söyledi.

Macron: Savaş halindeki bir ülkeyle üyelik müzakerelerine girmek gerçekçi değil

France 24'ün haberine göre, Emmanuel Macron, Ukrayna'nın AB üyeliği başvurusu konusunda, hızlı hareket edilemeyeceğini, an itibariyle savaş halindeki bir ülkeyle üyelik müzakerelerine girmenin gerçekçi olmadığını düşündüğünü söyledi. Macron, Ukrayna'ya yönelik güçlü bir destek vermeleri gerektiğini belirterek, "Bugün bir savaşın yaşandığı ülke için AB'ye üyelik prosedürünü başlatabilir miyiz? Sanmıyorum" dedi.

Reuters'in haberine göre, Avrupa Birliği ülkeleri toplantıda "Ukrayna bizim Avrupalı ​​birliğimiz içerisinde" konulu bir ortak metne imza atmaya hazırlanıyor. Taslak metin içerisinde, "Ukrayna ile bağlarımızı daha da güçlendirecek ve ortaklığımızı derinleştireceğiz." denilmekte. Ancak, AB ülkeleri Ukrayna'nın birliğe koşulsuz ve hızlı bir şekilde katılmalarına sıcak bakmıyorlar.

'Ukrayna, AB üyeliği için uzun ve zorlu bir yolun başlangıcında'

Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, Ukrayna'ya AB adaylığının verilmesi gerektiğini söyledi, ancak bunun sadece "uzun ve zorlu bir yolun başlangıcı" olduğunu belirtti. Karins verdiği demeçte, "Ukrayna'ya AB üyeliği için açık ve açık bir kapı göstermek önemlidir, bu yol onlara açıktır." dedi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın AB üyeliği için başvurduğunu, ancak katılım için hızlı bir prosedür olmadığını söyledi. Mark Rutte, "Önemli olan, Ukrayna'nın AB üyesi olmayı istemesi. AB üyesi olmak için hızlı bir prosedür yok." dedi.

AB'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar

AB'nin olağanüstü toplantısının sonunda, Rusya'ya yönelik enerji ve petrol ticaretini kapsayan yaptırımlar açıklaması bekleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da yaptığı konuşmada, AB'nin Rusya petrolü ve doğalgazı konusunda kararını hızla alacağını söyledi.

Euronews'in haberine göre, toplantının yarın gerçekleşecek oturumunda, Rusya'ya yönelik yaptırımlar ele alınacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, tartışma için toplantıya katılacak.