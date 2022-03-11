Macron: Ukrayna ile müzakereleri başlatması için Putin'i iknaya çalışıyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'teki Versailles Şatosu'nda düzenlenen gayriresmi Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, Ukrayna'yla müzakereleri yeniden başlatması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ikna etmeye çalıştıklarını belirtti.

Rusya'ya karşı hızlı ve yoğun yaptırım kararları aldıklarını ve bu ülkenin saldırılarına devam etmesi halinde yenilerini kararlaştırmaya hazır olduklarını söyleyen Macron, Ukrayna'da ateşkes sağlanması ve askerlerini geri çekmesi için Rusya'ya karşı "baskıyı" sürdürdüklerini ifade etti.

Doğalgaz, petrol ve kömür konusunda 2027'ye kadar Rusya'ya karşı bağımsızlığın kazanılması gerektiğini ifade eden Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa kıtasında barışı tesis etmenin AB üyesi ülkeler arasında birliği sağlamaktan geçtiğini dile getirdi.