Güncelleniyor: Rusya-Ukrayna savaşında 16. gün

Ukrayna - Rusya arasında başlayan savaş 16. gününe girdi.

Savaşın 15. gününde iki ülke arasındaki en üst düzey temas Antalya'da gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bir araya geldi. Ancak görüşmeden kayda değer bir sonuç çıkmadı.

Ülkenin kuzeyinde ve başkent Kiev'e giden yol üzerinde bulunan Çerhiniv, doğudaki Harkov ve Sumi, Azak Denizi'ndeki liman kenti Mariupol, Rusya tarafından kuşatılmış durumda.

Başkent Kiev'deki çatışmalar ise kent merkezinin 15 kilometre kuzeyinde yaşanıyor. ABD'li yetkililer Rus ordusunun iki koldan Kiev'e saldırdığını açıkladı. Kiev'de yeniden siren seslerinin yükseldiği öne sürüldü.

Güncelleme 17.35

Çin'den yapılan açıklamada ülkedeki bilgisayarlara Şubat ayı sonlarından itibaren düzenli siber saldırılar yapıldığı ve ABD merkezli internet adresli korsanların ele geçirdikleri Çin bilgisayarları üzerinden Rusya'yı hedef aldığı belirtildi.

Güncelleme 17.07

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Hollanda'nın Ukrayna'nın AB'ye katılım sürecini yavaşlatmak istediğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre AB liderlerinin iki günlük gayrı resmi bir toplantısının yapıldığı Paris'te basın mensuplarına konuşan Morawiecki, "Birkaç saat süren iyi ve canlı tartışmadan sonra, Ukrayna'yı AB'de görmek istediğimiz herkes tarafından anlaşıldı. Bazıları bunun bir an önce olmasını ve bu perspektifi geliştirmesini istiyor. Bu ülkeler arasında Polonya da var. Fakat Hollanda gibi süreci yavaşlatmak isteyen ülkeler var" dedi.

Güncelleme 17.07

Ukrayna’da mahkeme, Russia Today (RT) ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’ın gıyabında tutuklama kararı verdi.

Güncelleme 17.07

Rusya İçişleri Bakanlığı, Ruslara yönelik aşırılıkçı çağrılarla bağlantılı olarak Instagram’daki hesabını kapatma kararı aldığını duyurdu.

Güncelleme 16.17

İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı seyahat uyarısında, Rusya'da bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti.

Güncelleme 16.00

Kanada hükümeti Rus milyarder Roman Abramoviç'i yaptırım kapsamına aldı. Ancak Kanada hükümeti bu adımın Abramoviç'in sahibi olduğu şirket Evraz Kuzey Amerika'nın Kanada'daki operasyonlarını etkilemeyeceğini duyurdu.

Güncelleme 15.44

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) eski Başbakan Gerhard Schröder'in onursal üyeliğini iptal etti. Schröder'in "savaşa açıkça mesafe koymaması" ve "Rus devlet şirketlerindeki görevlerinden ayrılmaması" nedeniyle üyeliğinin hemen iptaline karar verildiği belirtildi.

Güncelleme 15.40

Rusya Başsavcılık Ofisi, Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta'nın "aşırılıkçı örgüt" olarak tanımlanmasını talep etti.

Güncelleme 15.30

Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Erdoğan Ukrayna'daki savaşa ilişkin "2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı, tüm dünya ses çıkarmış olsaydı acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık? Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar. Ukrayna şimdi yalnız bırakılıyor" dedi.

Erdoğan "Gelinen noktada ateşe benzin dökmenin kimseye bir faydası olmayacağı kanaatindeyim. Ukrayna halkının meşru mücadelesi desteklenirken, leke sürecek adımlardan imtina edilmeli. Batı ülkelerinde yaşayan Rus kökenlilere ve Rus kültürüne yönelik faşizan uygulamalar asla kabul edilmemelidir" diye konuştu.

Güncelleme 15.09

İngiltere, Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'ndaki 386 milletvekiline yaptırım kararı aldı.

Güncelleme 14.38

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yla yürütülen müzakere sürecinde bazı olumlu değişimler olduğunu söyledi.

Kremlin'de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla bir araya gelen Putin görüşmenin basına açık kısmında bu açıklamayı yaptı. Lukaşenko'nun yaptırımları "fırsatlar zamanı" olarak nitelemesine katıldığını söyleyen Putin "Haklısınız, bu tam olarak, kendi teknolojik ve ekonomik egemenliğimizin güçlendirilmesi için fırsatlar zamanı olacak" dedi.

Güncelleme 14.34

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Facebook ve Instagram Rusya Federasyonu'na yönelik şiddet çağrılarını engellemediği takdirde Moskova en sert önlemleri alacak" denildi. Önlemlerin ana şirket Meta'nın tüm faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik olacağı belirtildi.

Güncelleme 13.40

Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak için Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg CNN Türk'e yaptığı açıklamada Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA'larla önemli destek sağladığını söyledi.

Stoltenberg "Sayın Çavuşoğlu ile görüştüm. Sayın Erdoğan ile de görüşeceğim. Moskova ve Kiev arasında büyük bir arabuluculuk görevi yürütülüyor. Ukrayna'ya destek sağlamalıyız. Ukrayna liderlerinin liderliği bizi etkiledi. Türkiye de askeri ve ekonomik destek veriyor" dedi.

Bütün NATO müttefiklerinden Rusya'ya karşı yaptırımlar beklediklerini söyleyen Stoltenberg "Bu konuyu sayın Çavuşoğlu'na da ilettim. Türkiye burada kilit bir rol oynuyor. Türkiye kilit kapasiteler de sağlıyor Ukrayna'ya. SİHA'lar bu noktada önemli. Detay vermeyeyim bu SİHA'ların teslimatı için çok önemli" dedi.

Güncelleme 13.18

Rus havayolu şirketi Red Wings 15 Mart'tan itibaren Moskova-İstanbul uçuşlarına 100 yolcu kapasiteli SSJ100 uçaklarıyla başlayacağını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada uçakların Rusya'da kayıtlı ve Rus şirketlerce sigortalı olduğu kaydedildi.

Güncelleme 13.10

Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik, bölgede Ukrayna ordusundan geri alınan sokak ve meydanlara, Ukrayna’daki "komünizmden arındırma yasası" ile değiştirilmeden önceki isimlerini geri vereceklerini söyledi.

Güncelleme 12.50

McDonald's Rusya'daki restoranlarını 14 Mart'tan itibaren geçici olarak kapatacağını duyurdu.

Güncelleme 12.48

Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg katıldığı canlı yayında "Türkiye'yi (Ukrayna'da) barışçıl bir çözüme gidebilecek diplomatik ve siyasi süreçleri kolaylaştırma çabaları nedeniyle takdirle karşılıyorum" açıklamasını yaptı.

Güncelleme 12.36

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Batı'nın Rusya ile ilişkilerde Ukrayna'ya NATO üyeliği sözü vermek de dahil bir dizi hata yaptığını söyledi.

Güncelleme 11.38

Rusya Devlet Başkanı Putin Güvenlik Konseyi'ni topladı.

Putin Donbass'ta yaşayanlara yardım etmek isteyen "gönüllülerin" Ukrayna'daki savaş alanlarına ulaştırılmasına destek verilmesini istedi. Putin ayrıca Ukrayna'dan ele geçirilen Batı silahlarının Donbass milislerine verilmesini istedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu çoğunluğu Ortadoğu'dan 16 binin üzerinde kişinin Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine yardım etmek istediğini söyledi.

Güncelleme 11.31

Rusya'nın ABD'nin fonlarıyla Ukrayna'da biyolojik silahlar geliştirildiği açıklamasına ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy “Toprağımda hiçbir kimyasal veya başka bir kitle imha silahı geliştirilmedi. Bunu bütün dünya biliyor” dedi.

Zelenskiy Sumi, Trostianets, Krasnopolye, Irpin, Bucha, Gostomel ve İzyum’dan 40 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi, Rusya'yı Mariupol ve Volnovakha'daki tahliyeleri engellemekle suçladı.

Güncelleme 10.45

Antalya'ya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek Ukrayna krizini ele aldı. Stoltenberg'in bugün Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışına katılacak olan Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyor.

Güncelleme 10.28

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov dün Rusya ordusunun Ukrayna ordusuna ait 3 Mi-24 helikopteri ile 5'i Bayraktar TB2 olmak üzere 8 İHA'yı düşürdüğünü açıkladı. Konaşenkov ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti milislerinin Mariupol çevresinde çemberi daralttığını söyledi.

Güncelleme 10.26

Havayolu firması Pegasus, "mevcut durumdan kaynaklanan operasyonel riskler doğrultusunda" Rusya Federasyonu varışlı ve kalkışlı tüm uçuşlarını 13 Mart'tan 27 Mart'a kadar geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Güncelleme 10.14

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov "Lutsk ve Ivano-Frankivsk'taki askeri havaalanları devre dışı bırakıldı" dedi. Konaşenkov saldırının yüksek hassasiyetli silahlarla yapıldığını söyledi.

Konaşenkov harekatın başından bu yana Ukrayna'ya ait 3 bin 213 askeri altyapının imha edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada Rusya'nın harekatın başından beri Ukrayna Silahlı Güçleri'ne air 98 uçağı, 118 İHA'yı ve 1041 tankı imha ettiği belirtildi.

Rus ordusunun 17 kilometre ilerleyerek Petrovskoye-Evgenovka-Oktyabrskay hattına ulaştığını açıklayan Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti Güçleri'nin de Volnovakha'nın kontrolünü aldığını duyurdu.

Güncelleme 09.48

Rusya'nın ABD Büyükelçiliği ABD makamlarından Facebook'un aşırılık yanlısı faaliyetlerini durdurmasını talep etti. Büyükelçilik Washington'a "Meta'nın aşırılıkçı faaliyetlerini durdurun ve suçluları adalet karşısına çıkarın" diye seslendi. Yapılan açıklamada "Meta'nın Ruslara yönelik nefret ve düşmanlığı kışkırtan saldırgan ve suçlu politikası korkunç. Şirketin eylemleri ülkemize karşı ilan edilen kuralsız dezenformasyon savaşının bir başka kanıtıdır" denildi.

Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta'nın iç yazışmalarında Facebook ve Instagram'da Ukrayna bağlamında Ruslara yönelik şiddet paylaşımları ile Rusya Devlet Başkanı Putin ile Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'ya yönelik "ölüm çağrıları" yapan paylaşımlara izin verileceği ortaya çıkmıştı. Ayrıca şirket Ukrayna'daki neo-nazi Azov Taburu'nu öven paylaşımlara da izin verme kararı almıştı.

Güncelleme: 09.10

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün 18.15'te Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıklayacağını duyurdu.

Reuters'a göre Biden bugün, Rusya ile normal ticari ilişkilerin sona ermesi çağrısında bulunacak.

Her gün insani koridor açılacak

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, sivillerin tahliyesi için her gün 10.00'dan itibaren tek taraflı insani koridor açılacağını duyurdu.