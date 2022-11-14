Macron Türkçe taziye mesajı yayınladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı nedeniyle yayınladığı Türkçe mesajında "Başımız sağ olsun. Terörle mücadelede yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Dün 6 yurttaşın hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili Türkçe taziye mesajı yayınlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Milletimiz için oldukça anlamlı olan bugünde, tam da 13 Kasım 2015 tarihinde hayatını kaybedenleri anarken, Türk halkı kalbinden, İstanbul'dan, saldırıya uğradı. Türk insanına mesajımız: Acınızı paylaşıyoruz. Başımız sağ olsun. Terörle mücadelede yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

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