Macron Türkçe taziye mesajı yayınladı

Dün 6 yurttaşın hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili Türkçe taziye mesajı yayınlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Milletimiz için oldukça anlamlı olan bugünde, tam da 13 Kasım 2015 tarihinde hayatını kaybedenleri anarken, Türk halkı kalbinden, İstanbul'dan, saldırıya uğradı. Türk insanına mesajımız: Acınızı paylaşıyoruz. Başımız sağ olsun. Terörle mücadelede yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Milletimiz için oldukça anlamlı olan bu günde, tam da 13 Kasım 2015 tarihinde hayatını kaybedenleri anarken, Türk halkı kalbinden, İstanbul'dan, saldırıya uğradı. Türk insanına mesajımız : acınızı paylaşıyoruz. Başımiz sağ olsun. Terörle mücadelede yanınızdayız. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 13, 2022