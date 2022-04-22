Macron: Putin'le konuşmazsak müzakereciler Erdoğan veya Şi Cinping olacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron, France Inter radyosunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Macron, Ukrayna'nın "Mariupol kentine erişim sağlayabilmek için Putin'le görüşülmesi gerektiğini" ifade etti.

Macron, "Onunla görüşmeye devam etmek bizim görevimiz. Birkaç insanın hayatını kurtaracaksa onunla görüşmek gerekiyor. Başkan Putin'le her zaman şeffaf ve talepkar şekilde konuştum. Bir noktada ateşkesi hazırlamak gerekecek. Avrupa masanın etrafında olmalı. Putin'le konuşmamaya karar verirsek, müzakereciler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veya Çin Devlet Başkanı (Şi Cinping) olacak" diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın askeri çözümü bulunmadığını söyleyen Macron, "çözüm için askeri yol seçilirse, üçüncü dünya savaşının tercih edileceğini" belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı, silah yardımı yapmamaları halinde Ukrayna'nın Rusya'ya karşı direnemeyeceğini dile getirdi.