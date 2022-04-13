Macron: Le Pen seçilirse milliyetçilik ve savaş Avrupa'ya geri gelecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Avrupa'ya 'milliyetçiliğin ve savaşın geri geleceğini' söyledi.

Haber Merkezi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Strazburg kentinde düzenlediği mitingde açıklamalarda bulundu.

Aşırı sağın projesinin, Avrupa Birliği'nden çıkmak olduğunu söyleyen Macron, Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Avrupa'ya milliyetçiliğin ve savaşın geri geleceğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Macron, Avrupa'da binlerce yıl savaşların yaşandığını, Avrupa'nın iç savaşlarla inşa edildiğini ve milliyetçiler arasındaki savaşlar nedeniyle birçok kez yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

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