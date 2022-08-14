Macron Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik protokollerini imzaladı

Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Emmanuel Macron'un Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik protokollerini imzaladığını açıkladı.

Elysée Sarayı'nda yapılan açıklamada, "Avrupalı ​​ortaklar Finlandiya ve İsveç'in bu egemenlik tercihi, yakın çevrelerindeki mevcut tehdit karşısında güvenliklerini güçlendirecektir. Bu iki ortağın kabiliyetleri göz önüne alındığında, Avrupa güvenliğinde ortak duruşa ve ülkemize önemli bir katkı sağlayacaktır" denildi.

AFP'nin haberine göre, Fransa parlamentosu İsveç ve Finlandiya'nın askeri ittifaka katılma başvurularını onaylamıştı. Parlamentodaki oylamada 209 milletvekili lehte oy kullanırken, 46 milletvekiliyse İskandinav ülkelerinin NATO'ya katılımına destek vermemişti.

Bugüne kadar 30 NATO üyesi ülkenin 20'si Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılımını onayladı. Ülkelerin NATO'ya katılabilmesi için tüm üye devletlerin başvuruları onaylaması gerekiyor.