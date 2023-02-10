Macron: Depremler nedeniyle Türkiye ile dayanışma içindeyiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'deki olağanüstü AB liderler zirvesi sonrası basına açıklamalarda bulundu.

AA'nn aktardığına göre, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin Macron, "Burada Türkiye ve Suriye’nin kuzeybatısını vuran korkunç depreme ve mağdurlarına ilişkin dayanışma ve desteğimizi belirtmek istiyorum" dedi.

Macron, depremin yaşandığı gün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Fransa adına taziyelerini ilettiğini anımsatarak, Fransa dahil birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin sivil koruma ekibi gönderdiğini söyledi.

'Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilme ihtimali masada'

Ülkesinden gelen 140 kişilik ekibin Türkiye'de kurtarma çalışmalarına katıldığını aktaran Macron, ihtiyaç ve öncelik durumuna göre dayanışmanın ifadesi olarak yardımları artırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Zirvede, Avrupa endüstrisinin ABD ürünlerine karşı rekabet gücünün artırılması ve göçmen meselesi odaklı konuştuklarını söyleyen Macron, gazetecilerin sorusu üzerine Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesi ihtimalinin masada durduğunu belirtti.

Macron, bu seçeneğin gelecek haftalarda gerçekleşmeyeceğinin kesin olduğunu ifade ederek, buna karar verilse dahi Ukraynalı pilotların eğitim alma süreci dahil bu seçeneğin sürece ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Fransa'daki protestolar

Ülkesinde ocaktan bu yana süren tartışmalı emeklilik reformu karşıtı kitlesel grev ve gösterilere değinen Macron, Parlamento ve Senatonun işlemesi ve protestoların "ülkeyi blokaj durumuna sokmaması" yönünde çağrı yaptı.