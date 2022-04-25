Macron: Artık tek bir kampın adayı değilim

Yeniden seçilen Fransa Cumhurbaşkanı, "Artık tek bir kampın adayı değilim" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazar günü yeniden seçildikten sonra yaptığı ilk konuşmada, tüm insanlar için bir lider olma ve Marine Le Pen'in seçmenlerinin "öfke ve anlaşmazlığına" "etkin bir şekilde hitap etme" sözü verdi.

İlk belirlemelere göre Macron oyların en az yüzde 58'ini alırken, Le Pen yüzde 41'de kaldı. Katılım yüzde 71'le sınırlı kaldı. Kesin sonuçların bugün açıklanması bekleniyor.

Macron, Paris'in merkezindeki arka planda Eyfel Kulesi ile yaptığı zafer konuşmasında, "Öfke ve anlaşmazlık da ele alınmalı, bu benim sorumluluğum olacak" dedi ve bazı kişilerin kendisine "sağa kaymayı engellemek" için oy verdiğini kabul etti. Macron, "Birçok yurttaşım beni desteklemek için değil, aşırı sağı engellemek için bana oy verdi" dedi.

Nispeten kısa konuşmasında Macron, “Fransa'yı büyük bir yeşil ülke yapmaya, AB'yi güçlendirmeye, cinsiyet eşitliği ve sosyal adaletsizliğe karşı mücadele etmeye, ekonomiyi desteklemeye ve yatırımları ve yaratıcılığı teşvik etmeye" söz verdi.

Macron, "Yapacak çok işimiz var. Ukrayna'daki savaş, Fransa'nın sesinin netliğini göstermesi ve gücünü her alanda inşa etmesi gereken trajik zamanlardan geçtiğimizi bize hatırlatmak için var ve bunu yapacağız" dedi.

Seçimlerin ardından eylemler başladı

Öte yandan Cumhurbaşkanı'nın konuşması sırasında Paris'in merkezi eylemlere sahne oluyordu. Polis seçimleri protesto eden Fransa yurttaşlarına karşı bibergaz kullandı.

Fransa'nın diğer şehirlerinde de protestolar yaşandı.

İki kişi öldü

AFP haber ajansının bildirdiğine göre, Paris'te eylemler sırasında polisin, dur ihtarını reddetmesi üzerine bir araca ateş açmasıyla iki kişi öldü.

Pont Neuf'ta bir aracın polis memurlarına çarpmaya çalıştığı öne sürülürken polislerden birinin ateş açması sonucu sürücü ve ön koltuktaki yolcu öldü, arkada oturan bir kişi yaralandı.

Şoförün devriyenin isteği üzerine durduğu, ancak daha sonra kontrol sırasında aniden gaza bastığı ve polise doğru sürdüğü iddia edildi.