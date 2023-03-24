Macron alım gücüyle ilgili soruyu yanıtlarken kolundaki lüks saati çıkardı

Fransa'da Emmanuel Macron hükümetinin, emeklilik yaşını uzatan tartışmalı düzenlemeyi Meclis onayı olmadan yürürlüğe sokmasının ardından ülkede eylemler sürüyor.

Macron, ülkede kitlesel grevlere neden olan, hükümet tarafından mecliste oylamaya sunulmadan kabul edilen ve emeklilik yaşını 2 yıl uzatmayı içeren tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin Fransız televizyonlarına demeç verdi. Macron düzenlemeyi savunarak, "Yapmamayı tercih ederdim. Ama yapmak zorundaydım" dedi.

Öte yandan Macron'un konuşması yanında programda taktığı saat de gündem oldu.

Ülkedeki alım gücüne ilişkin soruların ardından Macron'un ellerini masanı altına sokarak Bell & Ross marka lüks saatini çıkardığı görüldü.

Macron'un ellerini masanın altından çıkarttığında lüks saatinin kolunda olmadığı fark edildi.

Emmanuel Macron'un hareketi büyük tepki çekti.