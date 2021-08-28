Macron: ABD çekilse bile Fransa Irak'ta kalacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak hükümetinin yardımına ihtiyaç duyduğu ve ABD ne karar verirse versin Fransa'nın "terörle mücadele operasyonları" için Irak'ta asker tutacağını söyledi.

Cumartesi günü Bağdat'ın ev sahipliğinde düzenlenen bölgesel güvenlik zirvesi sırasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı, "Amerikalılar hangi seçimi yaparsa yapsın, teröre karşı savaşmak için Irak'taki varlığımızı sürdüreceğiz" dedi.

Paris, IŞİD'e karşı ABD güdümündeki koalisyonun bir parçası olarak 2014'te Irak'a asker konuşlandırdı, ancak Bağdat ve Batı koalisyonunun 2017'de IŞİD'e karşı zafer ilan etmesinden sonra bile askerlerini orada tutmaya devam etti. Geçen ay, Irak ve ABD Orta Doğu ülkesindeki tüm ABD savaş güçlerinin 2021'in sonuna kadar geri çekilmesini gerektiren bir anlaşma imzaladı.

Macron, Paris'in "bu varlığı sağlamak için operasyonel kapasiteye" sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kadhemi'yse Fransa'yı "terörizme karşı savaşta" Bağdat'ın "kilit ortağı" olarak nitelendirdi.

Fransa, 2014 yılında "Chammal Operasyonu" kapsamında Irak'ta konuşlanmış yaklaşık 160 askere sahip. Fransa, 2014-2017 yılları arasında Irak ve Suriye'de IŞİD güçlerine karşı bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi. Fransız kuvvetleri de Suriye'nin doğusunda yasadışı bir şekilde konuşlandırıldı, ancak Türkiye'nin Suriyeli Kürt güçlerine yönelik bir taarruzunun ardından 2019'da ülkeyi terk etti.

Chammal Operasyonu'nda bugüne kadar bir Fransız paraşütçü öldü, ikisi de yaralandı.

Paris, Saddam Hüseyin'in 1980'lerde İran'a karşı yürüttüğü saldırganlık savaşı sırasında Irak'ı destekledi, ancak daha sonra ABD liderliğindeki koalisyonun 1990-1991'de Kuveyt ve Irak'a müdahalesine katıldı. 2003 yılında Fransa, ABD'nin Irak'ı işgaline karşı çıktı.

ABD'nin ülkeyi terketmesi

Başbakan el-Kadhimi ve ABD Başkanı Joe Biden, Temmuz ayında, ABD askerlerinin 2021 yılı sonuna kadar Irak'ı terk etmesi ve muharebe dışı birliklerin sınırlı bir birliğinin “eğitim, danışmanlık, yardım ve istihbarat paylaşımı rolü.” için kalması konusunda anlaştı.

İranlı general Kasım Süleymani'nin ve Iraklı paramiliter komutan Ebubekir Mühendis'in Ocak 2020'de Bağdat'ta ABD tarafından suikaste uğramasının ardından Irak parlamentosu ABD askerlerinin ülkeden tamamen çıkartılması konusunda oy birliğiyle karar vermişti.

ABD Mart 2020 ile Ocak 2021 arasında 2.800'den fazla askeri geri çekerek, Irak'taki asker sayısını 2020'den beri yarıdan fazla azalttı. Süleymani'nin öldürülmesi üzerine İran Irak'taki iki ABD üssüne füze saldırısı düzenledi ve Irak'ın müttefiki milisler o zamandan beri ABD tesislerini ve tedarik konvoylarını hedef alan saldırılar düzenledi.

Şii milisler, yalnızca savaş birlikleri değil, tüm ABD personeli gidene kadar Amerikan güçlerine saldırmayı bırakmayacakları konusunda uyardı.