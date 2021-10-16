Macron 17 Ekim 1961'de gerçekleşen katliamı resmi olarak tanıdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1961'de Paris'te Cezayir'den gelen göçmenlerin protestosu sırasında polisin başlattığı katliamı "cumhuriyet için affedilemez" olarak kınadı ve Fransız tarafından katliamı tanımış oldu.

Cumartesi günü Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Macron, katliamın 60. yıldönümü öncesinde Cumartesi günü Seine'de göstericilerin cesetlerinin bulunduğu Bezons köprüsüne geldi. 17 Ekim 1961'deki katliamda öldürülenlerin yakınları karşısında Macron kurbanları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı gerçekleri kabul etti: [Dönemin Paris polis şefi] Maurice Papon'un yetkisi altında o gece işlenen suçlar Cumhuriyet için affedilemez" denilirken Fransa'nın "sorumluluğunun farkında olduğunu" eklendi.

17 Ekim 1961'de Paris polisi, sokağa çıkma yasağını ve Cezayir savaşını protesto eden yaklaşık 30 bin Cezayirlinin düzenlediği bir barışçıl gösteriyi kanlı bir şekilde bastırdı.

Polis daha sonra katlettiği insanların cesetlerini Seine Nehri'ne attı.

Fransa katliamı uzun süredir yalanlarken bugüne kadar, kesin ölü sayısı açığa kavuşmadı. 1998'de Fransız makamları, baskı sırasında 40 kişinin öldürüldüğünü iddia etti ancak bağımsız çalışmalar kurbanların sayısının en az 200 olduğunu gösteriyor.