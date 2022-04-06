Maçoğlu'ndan 'ücretsiz ulaşım' açıklaması: Kâr-zarar hesabı yapılmaz, halkın parası bu

İstanbul'da İBB'nin maliyetleri gerekçe göstererek getirdiği toplu ulaşıma yüzde 40 oranında zamma tepkiler sürerken, Dersim Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu ulaşımın bir hak olduğunu ve belediyelerin bu konuda bir şirket gibi kâr-zarar hesabı yapmaması gerektiğini söyledi.

Ulaşım hizmetinin ücretsiz olarak verilmesi gereken bir hak olduğunu dile getiren Maçoğlu Dersim Belediyesi'nde konuya nasıl baktıklarını soL TV'ye anlattı.

Gökhan Kazbek'in konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Maçoğlu "Ücretsiz ulaşım mümkün mü" sorusuna "Bu bir bakış açısı meselesi" diye yanıt verdi.

Maçoğlu "Eğer halkın parasını şirketlere verip zarar ettik derseniz kabul görür. Ama halk için yaptığınız çalışmaların zararı ya da kârı olmaz. Çünkü o para zaten halkın parasıdır. Belediyeler özelinde mesela İller Bankası'ndaki pay nüfusun oranına uygun şekilde geliyor. Yani diyor ki bu parayı alacaksınız, işçilerinizin maaşını vereceksiniz, insanlara hizmet götüreceksiniz" dedi.

Ulaşımın nasıl ücretsiz yapıldığını anlatan Maçoğlu şunları söyledi:

"Biz mesela Ovacık'ta özel kooperatifler, halk otobüsleri olmadığı için direkt karar alabildik, ulaşım ücretsiz dedik. Bizim yaşadığımız bölgede 7 mahallemizin 3 mahallesini ücretsiz yaptık, çünkü orada halk otobüsleri yok. Diğer yerlerde ise 1 lira olan ücreti 3 yıldır yükseltmedik."

Sosyalist bir iktidarda temel ihtiyaçların satılamayacağını söyleyen "Su haktır, barınma haktır, bunlar satılamaz" dedi.

'1 milyon 600 bin lira zarar ettik mi diyeceğiz? Hayır halkın parası bu'

Ulaşım araçlarının belediyeye maliyetinden söz eden Maçoğlu "Biz de şöyle bir istatistik mi çıkaralım? 1 milyon 900 bin lira ulaşımdaki araçlarımızın maliyeti oldu. Ama karşılığında 260 bin lira geldi. 1 milyon 600 bin lira zarar ettik mi diyeceğiz? Hayır! Halka ait olan 1 milyon 870 bin lirayla halka hizmet edilmiştir. Halk 260 bin lira isteyerek ve gönüllü dayanışmada bulunmuş, biz bunu gene halka hizmet olarak götüreceğiz. 1 milyon 600 binden fazla işçi, araç, mazot, bakım için vermişiz onu halktan çıkaracağız, böyle bir şey yok. O, halkın parasıyla alınan araçtır, halkın parasıyla alınan mazottur" diye konuştu.

"Yerel yönetimler, belediyeler eğer gerçekten halka hizmet etmek istiyorlarsa, ki anlıyorum belediyelerin hepsi batakta, ama o zaman merkezi hükümete bütçeler üzerinde baskı kurulması lazım" diyen Maçoğlu, halktan alınan vergilerin yerel yönetimlere eşit bir şekilde verilmesinin talep edilmesi gerektiğini söyledi ve "Ağalara, patronlara ya da şirketlere değil. Böyle bakarsan zarar edersin tabii" diye belirtti.