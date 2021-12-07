Maçoğlu'ndan tepki: Yurtdışından avcılar geldi, yeter artık!

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yurtdışından gelen bir grup avcının Tunceli Öğretmenevi'ne yerleştirildiğini duyurdu.

Dağ keçilerinin yasal ve yasadışı yollarla avlanması ile uzun yıllardır gündeme gelen Dersim'de, verilen mücadeleler sonucunda dağ keçisi avcılığının yasaklanması yönünde karar çıkmıştı. Dağ keçisi avcılığının yasaklanmasına dair çıkan karara rağmen avcılık yasadışı yollarla ve özel izinlerle devam ettirilmeye çalışılmış ancak Dersim Belediyesi ve Dersim halkının mücadeleleriyle bu faaliyetlerin önüne geçilebilmişti.

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bugün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla yurtdışından gelen bir grup avcının Tunceli Öğretmenevi'ne yerleştirildiğini duyurdu.

Maçoğlu'nun açıklaması şöyle:

"İlimiz merkezde bulunan Tunceli Öğretmenevine doğamızda yaşamını sürdüren canlıları katletmek amacıyla yurt dışından gelen bir grup avcının yerleştirildiğini öğrendik.

Yeter artık! Canlıları katlediyor, ihale açıp buna spor faaliyeti diyerek kılıf uyduruyorsunuz. Bunun cinayet olduğunu ne zaman kabul edeceksiniz. Doğamızdan, kutsallarımızdan elinizi çekin!"