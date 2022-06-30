Maçoğlu'ndan İliç açıklaması: Kapitalist ranta karşı mücadeleyi büyütelim

Erzincan İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde kullanılan siyanür borularının patlaması sonrası meydana gelen çevre faciasına ilişkin bölgeye giden Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan açıklama geldi.
"Erzincan İliç’te altın madeninde patlayan siyanürün Fırat Nehrine karışmasının ardından İliçteyiz. Kapitalist ranta, talana karşı mücadeleyi büyütelim!" diyen Maçoğlu'nun konuşması şöyle:
Erzincan İliç’te altın madeninde patlayan siyanürün Fırat Nehrine karışmasının ardından İliçteyiz.— Fatih Mehmet Maçoğlu (@FatihMacoglu) June 30, 2022
Kapitalist ranta, talana karşı mücadeleyi büyütelim! pic.twitter.com/Cb6OHxzTFI