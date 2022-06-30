Maçoğlu'ndan İliç açıklaması: Kapitalist ranta karşı mücadeleyi büyütelim

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, İliç'te yaşanan çevre faciasına ilişkin açıklamada bulundu.

Haber Merkezi

Erzincan İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde kullanılan siyanür borularının patlaması sonrası meydana gelen çevre faciasına ilişkin bölgeye giden Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan açıklama geldi.

"Erzincan İliç’te altın madeninde patlayan siyanürün Fırat Nehrine karışmasının ardından İliçteyiz. Kapitalist ranta, talana karşı mücadeleyi büyütelim!" diyen Maçoğlu'nun konuşması şöyle:

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Erzincan Valiliği siyanürün çevreye saçıldığını doğruladı