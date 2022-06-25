Erzincan Valiliği siyanürün çevreye saçıldığını doğruladı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler köyünde faaliyet yürüten bir altın madeni işletmesinin siyanür borusunda sızıntı olduğu yönündeki iddia edilmişti.

İliç Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaları araştırmak üzere TCK'nin "çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesi" hükmünü içeren 182'nci maddesinde düzenlenen "çevrenin taksirle kirletilmesi" suçundan soruşturma açtı.

Jandarma ekipleri, soruşturma çerçevesinde işletmenin bulunduğu bölgede herhangi bir çevre kirliliği olup olmadığı konusunda inceleme yaptı.

Valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamada ise ilçedeki bir maden işletmesinde 21 Haziran'da gece saatlerinde Yığın Liç Sahası'na siyanür içerikli solüsyon taşıyan boru hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 20 metreküp solüsyonunun aktığının belirlendiği aktarıldı.

Solüsyonla kontamine (radyoaktif maddelerin bir yere bulaşması) olan alanın hipoklorit kullanılarak nötralize (herhangi bir nesneyi hiçbir taraf tutmamaya itmek) edildiği, kontamine toprağın iş makineleri vasıtasıyla temizlenerek liç sahasına taşındığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, İzleme ve Denetim Daire Başkanı başkanlığında, il müdürlüğümüz teknik personellerince sahada gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmış, yapılan tespitte bölgedeki mevsimsel akış gösteren hiçbir dereye akış olmadığı, Fırat Havzası'na gözlemsel olarak ulaşmadığı tespit edilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilmiş Lisanslı Çevre Laboratuvarı tarafından, müdürlüğümüz teknik personelleri gözetiminde, kirlendiği iddia edilen alanın 27 farklı noktasından numune alınmış olup ilgili laboratuvar tarafından analizleri gerçekleştirilecektir. Gerekli inceleme ve değerlendirme Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sürdürülmektedir."

Jandarma tutanağı iddiası

Valilikten konuya ilişkin yapılan bir başka açıklamada ise "bazı siyasilerin olaya ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunduğu" anlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"İliç ilçesinde incelemelerde bulunan bazı siyasilerimizin sosyal medya hesaplarında olay ile ilgili 'İliç'teki madenden sızan 20 ton siyanürün Fırat Nehri'ne karıştığı jandarma tutanaklarına geçmiş!...’’ şeklinde paylaşımda bulunulduğu görülmüştür. Jandarma tarafından tutulan tutanağın incelenmesinde, tutanaklarda, paylaşımdaki şekliyle bir ifadenin olmadığı, Fırat Nehri'ne karıştığı iddiasının ise tutanakta hiç geçmediği anlaşılmış olup dolayısıyla konunun jandarma tutanağıyla belirlendiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır."