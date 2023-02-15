Maçoğlu'ndan deprem bölgesindeki TKP Gürsel Semt Evi'ne ziyaret

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, depremin ilk gününden beri Hatay İskenderun’daki Gürsel Mahallesi'nde çalışmalarını sürdüren TKP Gürsel Semt Evi’ni ziyaret etti.

Fatih Mehmet Maçoğlu, semt evinde çalışmalara katılan TKP gönüllülerini selamladıktan sonra Gürsel Semt Evi koordinasyon sorumlusundan semt evinin işleyişine ve şimdiye kadar yapılan çalışmalara dair bir bilgi aldı.

Sohbetin ardından Maçoğlu, ziyareti esnasında yapılan yemek dağıtımını ve ülkenin farklı bölgelerinden gönderilen dayanışma malzemelerinin, talepler doğrultusunda yurttaşlara ulaştırılması için yürütülen çalışmaları gözlemledi.

Ziyaret esnasında, mahalle sakinleri de Maçoğlu’na yaşadıkları sorunları anlattı. Maçoğlu, "Öyle birkaç milletvekilinin bizi yönetemeyeceği anlaşılmış oldu. Ama burada da gördüğümüz üzere biz bize yeteriz. Bu halk kendi kendini yönetebilir. Biz az değil çoğunluğuz" dedi.

Bölgede ev ziyaretleri de gerçekleştirildi.