Maçoğlu fırtınanın vurduğu çadır kenti ziyaret etti: 'Dayanışma devam edecek'

Maraş'ın Pazarcık ilçesinde perşembe günü çıkan fırtınada birçok binanın çatısı uçmuş, rüzgarın sürüklediği parçalar çadır kentlerde ağır hasara neden olmuştu.

Bir kişinin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin de yaralandığı fırtınanın ardından Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bölgeye ziyarette bulundu.

Maçoğlu ve beraberindeki heyet fırtınadan etkilenen Belman çadır kentinde yurttaşlarla buluştu.

Türkiye Komünist Partisi ve Dersim Belediyesi ortaklığında inşa edilen çadır kentin sakinlerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Maçoğlu, bölge halkı ile dayanışmanın devam edeceğini ifade etti.