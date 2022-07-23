Maçka'daki ağaç kıyımına tepki: 'Peşkeş çekilecek bir hayatımız yok'

Trabzon’un Maçka ilçesindeki Ormanüstü mahallesinde, Paparza yaylasında ağaçların “gençleştirme ve bakım çalışması” adı altında kesimine bölge halkı tepki gösterdi. Bir araya gelen halk basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Necmettin Şahinler isimli yurttaş "Yayla turizmine balta vuran, yaylacılığı, hayvancılığı bitiren, oksijenimizi yok eden, heyelan ve kuraklık gibi birçok felaketlere zemin hazırlayan, en küçük rüzgârı kasırgaya dönüştürecek, bu tehditkar tutuma bir an önce son vermek ve sesimizin duyulması amacıyla orman köylüleri ve yaylacılar olarak toplandık" dedi.

"Kesilen ormanlar 20-30 yıl da ilk haline gelemeyecektir" diyen Şahinler, "Ormanlarımızın geleceği için tehdit olacak tüm olumsuzlukların ortadan kaldırılması zorunluluktur. Paranızla, emeğinizle yüz yılda elde edemeyeceğiniz bir sonucun hazırlanmasına sessiz kalmayacağız" şeklinde konuştu.

Açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

"Ormanlarımızı iyileştirme görevi yanında koruma sürekliliğini sağlama, ekolojik dengenin bozulmasını önleme görevi ilk olarak orman müdürlüklerinindir. Bu hassasiyet gösterilmediği takdirde birkaç yıl içinde felaketler yaşayacağız, bu kaçınılmaz hale gelmeden önlem alınmak zorundadır. Taleplerimiz; Bir, amaçsız olarak tıraşlama, sıra kesim şeklinde görünen kesimlere son verilmelidir. İki, ivedilikle yapılan ihaleler revize edilmeli ve damgalanan sağlıklı ağaçlar ile fidanlar kesim kapsamından çıkarılmalıdır. Üç, ormanlarda kesim yapıldıktan sonrasında kesimden kaynaklı kirliliğin temizlenmesinin sağlanmalıdır. Dört, ağaç kesimleri sırasında meydana gelen kayıp kaçak önlenmelidir. Beş, yok etmek yerine yaşatma iradesi ortaya koyularak çalışmalar planlanmalıdır…

Bizim peşkeş çekilecek bir hayatımız yoktur. Geleceğimizi baltalamayın, bizden sonraki nesillere verecek cevabınız olsun. Bakım, gençleştirme vs. çalışmalarının gerektiği gibi amacına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesi ile ormanlarımız yaşatılmaya çalışılmadığı takdirde amasız ve fakatsız sesimiz çok daha gür çıkacaktır. Yaşamak için direniyoruz ve direnmeye devam edeceğiz." (ANKA)