Maden ocağı yakınında yaşayan köylüler: Evlerde çatlak oluştu, köyde su yok

Manisa'nın Soma ilçesi Deniş Köyü'nde özelleştirilen maden ocağın yurttaşlar tepki gösterdi. Kolin İnşaat'ın açık işlettiği kömür ocak işletme sınırları içerisinde yer alan köyde, tüm ev ve tarım arazileri ile birlikte kamulaştırma kararı alınmasına ve başka bir yerde yeni bir köy kurulmasına kararına rağmen yıllardır hiçbir adım atılmadı.

Sadece maden şirketinin kömür çıkaracağı yerler için kamulaştırma yapıldığını belirten CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, madencilik faaliyetlerinin köye dayandığını ifade etti.

'Dinamitler yüzünden evlerde çatlaklar oluştu, köyde su yok'

"Her gün patlatılan dinamitler yüzünden evlerde çatlaklar oluşmuş, ortaya çıkan toz vatandaşı canından bezdirmiş" diyen Bakırlıoğlu, "Köyde su yok. Haftada bir gün gelen tankerle köy halkı su ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Köy kalkacağı için büyükşehir belediyesi yeni sondaj ve su getirme yatırımı yapmıyor" şeklinde konuştu. Bakırlıoğlu şunları söyledi:

'Şirket daha önce verdiği fiyatın altında kamulaştırma bedeli teklif ediyor'

"Deniş köyü muhtarı Mehmet Ali İri köy artık yaşanmaz hale geldiği için bazı vatandaşların mecburen köyü terk ettiğini ve sadece 15 hanenin kaldığını belirterek önceden 5 tane kahvesi olan köyde ne kahvehane ne de bakkal kalmış hepsi kapandığını söyledi. Çiftçilik yapan köylüler tarlalarına bahçelerine ulaşamıyor. Vatandaşlar 'Biz acımızdan ölelim diye bu iş sürüncemede bırakılıyor' diyerek tepkilerini dile getirdiler. Kadınlar daha sabah sildikleri evlerin camlarının nasıl tozlandığını gösterdiler.

Köy kamulaştırma alanı olduğu için vatandaş ne evlerini tarlalarını satabiliyor ne de kredi çekebiliyor. Köy genelinde kamulaştırılması gereken 450 parsel kalmış. Deniş’li vatandaşlar sadece haklarını istiyor. 'Köydeki evler, tarlalar ve bahçelerle birlikte bütün olarak kamulaştırılsın biz de kendimize bir hayat kuralım' diyorlar. Şirketse daha önce verdiği fiyatın altında kamulaştırma bedeli teklif ediyor. Evler için 110-115 bin lira. 'Bu parayla nereye gidelim diyor?' vatandaş.

Devlet yeni kuracağı yerleşim yerine yapılacak evler için için ek para istiyor. Vatandaşın bunu karşılama gücü yok. Maalesef Deniş artık yaşanmaz hale gelmiş. Meclis’te defalarca dile getirmemize rağmen, önergeler vermemize rağmen, muhtarın ve vatandaşların tüm girişimlerine rağmen yıllardır süren sorun bir türlü çözülmedi."