Macaristan'dan İsveç mesajı: 'NATO üyeliğinin onaylanması gerektiğinden emin değiliz'

Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Kover, İsveç’in NATO’ya katılımının onaylanması gerektiğinden emin olmadığını belirterek, sürecin uzayabileceğinin sinyalini verdi.

VOA Türkçe’nin aktardığına göre Macar Yurttaşlar Partisinin kıdemli milletvekillerinden Kover, yerel televizyon kanalı HirTV’ye açıklamalarda bulundu, “Bu teklifi onaylamamız gerektiğinden emin değiliz” dedi.

Türkiye de henüz onaylamadı

İsveç, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından geçen yıl NATO üyeliği için başvurmuş ve ittifak üyelerinin çoğu bu başvuruyu hızla onaylamıştı. Ancak Türkiye ve Macaristan henüz İsveç’in NATO üyeliğini onaylamadı.

İsveç’in NATO üyeliğine onay teklifi, Macaristan'da Temmuz 2022’de parlamentoya gelmişti. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, geçen hafta İsveçl Dışişleri Bakanı'na yazdığı bir mektupta bazı İsveçli siyasetçilerin Macar hükümetine yönelik “ön yargılı ve haksız suçlamalarda bulunduğunu” öne sürmüştü.

Macaristan Ulusal Meclisi bu ay sonunda yeniden toplanacak, ancak İsveç’in NATO üyeliğinin onayına ilişkin bir tartışma ve oylamanın gündeme gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

Türkiye’de ise TBMM’nin 1 Ekim’de yeniden açılmasının ardından İsveç’in NATO üyeliğinin gündeme alınması bekleniyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında Litvanya başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO zirvesinin ardından İsveç’in NATO üyeliğinin onaylanmasını ekim ayında yaz tatilinin ardından yeniden toplanacak olan TBMM’de görüşüleceğini kaydetmişti.

