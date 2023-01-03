Macaristan'da kışın ortasında hava sıcaklığı 18,2 dereceye çıktı

Avrupa'yı sıcak hava dalgası vururken birçok kentte 15 derecenin üzerinde sıcaklıklar görülüyor.

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Macaristan'da mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığı 2 Ocak'ta 18,2 derece ölçüldü.

Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan ölçümlerde 2 Ocak'taki en yüksek sıcaklığın, 1992 yılında Szentgotthard kentinde 16,4 derece olarak ölçüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Fülöphaza kentinde bugün sıcaklığın 18,2 derece olarak kayda geçtiği aktarıldı.

Önümüzdeki günlerde sıcaklığın azalacağı kaydedilerek, sıcaklığın yine mevsim normallerinin üstünde seyredeceği vurgulandı. (AA)

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