Macaristan'da bir kişi polislere bıçakla saldırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Macaristan başkenti Budapeşte'de bir kişinin bıçakla yaraladığı 3 polisten biri hastanede yaşamını yitirdi.

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Macaristan başkenti Budapeşte'de ihbar üzerine polisin yakalamaya çalıştığı bir kişi 3 polise bıçakla saldırdı.

Başkent polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu kişinin apartmanda bir daireye girmeye çalışması üzerine polise ihbarda bulunuldu.

Açıklamada, polisin gözaltına almaya çalıştığı kişinin 3 polisi bıçaklayarak sokağa kaçtığı, sonrasında sokakta 4. bir polis tarafından ayağından vurulduğu belirtildi.

Hastaneye kaldırılan 3 polisten birinin hastanede yaşamını yitirdiği aktarıldı.

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