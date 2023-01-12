Charles de Gaulle'ün torunu AB ve ABD'yi topa tuttu

Eski Fransa Cumhurbaşkanı General Charles de Gaulle'ün torunu Pierre de Gaulle, savaşla ilgili görüşlerini paylaştı ve Rusya'ya karşı komplo kurulduğunu savundu. Pierre de Gaulle ayrıca ABD'nin Avrupalıları Ruslara karşı kışkırttığını belirterek ABD'nin Ukrayna krizini Avrupa'yı istikrarsızlaştırmak için kullandığını söyledi. AB'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarına karşı çıkan Pierre de Gaulle Avrupa Komisyonu'nu da "hırsızlar için bir sığınak" diye niteledi.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı General Charles de Gaulle'ün torunu, Batı'nın Rusya'ya karşı bir “komplo” planladığını ve Putin'in kendisini sadece yaptırımlara karşı savunduğuna inandığını söyledi.

'Mevcut krizin sonuçları öncelikle Avrupa'ya yansıdı'

Rusya Bilim ve Kültür Merkezi'nde AgoraVox'a konuşan Pierre de Gaulle, “Fransa'nın Rusya ile karşılıklı anlayış ve işbirliğine dayalı ilişkilerini, öncelikle tarihi bağlar ve bizi birleştiren ortak kaderler aracılığıyla sürdürmesi ve geliştirmesi son derece önemli” dedi.

“Avrupalılar, yalnızca Rusya ile ilişkileri sürdürmenin Avrupa'da ve dünyada istikrar ve refahın garantisi olduğunu unutmamalı. Ne yazık ki, mevcut krizin sonuçları öncelikle Avrupa'ya yansıdı.” diye ekledi.

“Elbette, Rusya karşıtı yaptırımların bir sonucu olarak tüm dünya zarar görüyor. Ama her şeyden önce, Rusya'nın Avrupa'daki son ortakları acı çekiyor ve Fransa da onların arasında. Bu kriz, dedemin en zor zamanlarda bile her zaman korumaya çalıştığı dengeyi büyük ölçüde zayıflatıyor.”

'Bu denge savaş sonrası Fransa ile SSCB arasında kurulmaya başlandı'

Rusya ve Fransa'nın tarihi ilişkilerine değinen Pierre de Gaulle, şunları ekledi: “Fransa, Soğuk Savaş boyunca bu dengeyi korumayı başardı. Bu denge, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından Fransa ile SSCB arasında kurulmaya başlandı.



“Sonuçta Rusya, Nazi işgalcilerini yenen diğer ülkelerle ve dolayısıyla Fransa ile kendisini aynı kampta buldu. İşte bu yüzden dedem her zaman ve her zaman Rusya ile saygılı ilişkiler sürdürmeye çalıştı.”

Aynı zamanda eski bir Fransız generali olan Charles de Gaulle'ün torunu, "Bu politikayı sürdürmenin ve politikamızda Doğu ile Batı arasında bir denge sağlamanın Fransa'nın çıkarına" olduğuna inandığını belirterek "Çünkü bu, Avrupa'nın istikrarı için elzemdir" dedi.

'Amerikalılar adeta Avrupa'yı Rusya'dan ayırdı'

Daha sonra ABD'yi savaştaki rolü nedeniyle ağır bir şekilde eleştirdi:

“Fransa'daki kamuoyunun bugün Amerikalıların şeytani oyununun ne olduğunu anlamaya başladığını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri, öncelikle NATO içindeki müttefikleriyle iletişim kurarken yalanları kullanarak, Avrupa'yı istikrarsızlaştırmak için Ukrayna krizini kullanmayı başardı.”

Pierre de Gaulle “Amerikalılar adeta Avrupa'yı Rusya'dan ayırdı, Avrupalıları Ruslara karşı kışkırttı. Bunu neden yapsınlar? Çünkü Avrupa, Rusya ile ittifak halinde hem siyasi hem ekonomik, hem kültürel hem de sosyal açıdan güçlü bir blok olabilir - genel olarak AB ve Rusya'da 500 milyona kadar insan yaşıyor" dedi.

“Vietnam Savaşı'ndan ve onu takip eden ekonomik krizlerden bu yana, Amerikalılar ekonomik ve siyasi etkilerinin kaybını telafi etmek için her zaman zor kullanarak, kurnazlıkla ve diğer dürüst olmayan yöntemleri, kayıp kaçınılmaz olmasına rağmen denediler” ifadelerini kullanan Pierre de Gaulle “Amerikalılar özellikle doların dünyadaki tek (yani, tekel) para birimi statüsünü kaybetmesini yavaşlatmaya çalışıyor. Ve bu politika devam ediyor" diye konuştu.

AB üzerine: Yozlaşmış teknokrasi

AB hakkında konuşan de Gaulle, Avrupa Komisyonu'nu hırsızlar için bir sığınak olmakla suçladı.

"Avrupa ile ilgili olarak, büyükbabam gerçekten de uluslardan oluşan bir Avrupa'yı, yani her ülkenin diğerleriyle Avrupa Birliği adına ekonomik ve siyasi işbirliği yapmasını, ancak siyasette ve karar almada belirli bir özerkliğe sahip olmasını savundu" dedi.

Ursula von der Leyen'in ilaç firmalarıyla ilişkileri

Pierre de Gaulle şunları söyledi:

“Bunun yerine, direktiflerini üye devletlerin her birine dayatan bir teknokrasinin egemen olduğu bir sistemle karşılaştık. Bu teknokrasi maalesef son derece yozlaşmış durumda.”

"Nedense basında bu konuda yazmayı bıraktılar, ancak Ursula von der Leyen Avrupa Komisyonu Başkanı olarak atandığında, o savunma bakanıyken işe alımla ilgili açıklanamayan yaklaşık 100 milyon avroluk harcamalardan -dış danışmanlar, danışmanlık firmaları gibi- sorumlu tutuldu.”

“Bu sorular sessizce geçiştiriliyor. Avrupa Komisyonu Başkanı ile ilaç firmaları arasındaki bağlar hakkında da çok konuşuluyor. Oğlunun bir Amerikan biyoteknoloji şirketinde çalıştığını ve yakın zamanda Pfizer'in CEO'sunun şirketiyle yaptığı garip sözleşmeler hakkında ifade vermek için iki kez arandığını hatırlatmama izin verin. Avrupa Komisyonu huzurunda konuşması gerekiyordu. Ama iki kere de reddetti.”

Katar'dan rüşvet skandalı

Pierre de Gaulle sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belirli yasaları kabul eden Avrupa Komisyonu düzeyinde biraz daha dürüstlük ve şeffaflık istiyorum. Sonuçta Avrupa Komisyonu liderlerinden bahsettiğimizde Avrupa devletlerinin vatandaşları tarafından seçilmeyen insanlardan bahsediyoruz."

“Maalesef Avrupa Komisyonu'ndaki bu beyler sözlerini tutmayı hâlâ bilmiyorlar. Bu bir felaket ama bugünün Avrupalı liderleri böyle. Eylemlerinde en azından biraz daha şeffaflık istiyorum.”

Pierre de Gaulle “Son zamanlarda, Katar tarafından rüşvet verilmesi davasının bir parçası olarak, para karşılığında Arap emirliği hakkında yalnızca olumlu şeyler konuşmayı taahhüt eden 'Eurocratlar' var" dedi ve Avrupa Parlamentosu üyesi ve parlamentonun eski başkan yardımcısı Eva Kaili'nin evinde "garip bir şekilde" bir çanta dolusu para bulunduğunu hatırlattı.