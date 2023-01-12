Ankara'daki görüşmede Rusya ve Ukrayna yaralılar için esir değişiminde anlaşamadı

Rusya İnsan Hakları Komiseri Tatiyana Moskalkova, Ankara’da Ukrayna Parlamentosu İnsan Haklarından Sorumlu Yüksek Komiseri Dmitriy Lubinets'le yaptıkları görüşmeler sırasında tarafların yeni bir esir takası anlaşması yapmadıklarını söyledi.

Moskalkova basına verdiği demeçte, "Lubinets ile insani koridorlar fikrini tartışmadık" dedi. Yetkili, Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile yapılan görüşmede bu konunun da gündeme gelmediğini kaydetti.

Moskalkova, "Birileri bir şeyleri yanlış anlamış olmalı. Biz geçmiş çalışmalarımızın sonuçları hakkında konuşmuştuk. Bu takaslar çoktan gerçekleşmiş olan takaslardı" derken, takas anlaşmalarının ordu yetkilileri tarafından yapıldığını söyledi. Moskalkova, “Böyle takaslar hep gerçekleşiyor. Bu anlaşmalar, ordu tarafından yapılıyor ve biz de onlarla beraber çalışıyoruz” dedi.

Rusya İnsan Hakları Komiseri şöyle devam etti:

"Çünkü küresel stratejik nitelikteki konular Savunma Bakanlığı, özel servisler, Rusya FSB'si ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından çalışılıyor ve tartışılıyor. Devletin yerini almamak çok önemli. Sistemli, uyumlu hareket edilirse bir sonuç olur."

Çarşamba günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ve diğer bölgelerdeki muharebe bölgesinden yaralıların çıkarılması için insani yardım koridorları düzenlenmesi fikrini desteklediğini söylemişti.