Macaristan Ukrayna'ya silah tedarik etmeyecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’ya silah göndermeyeceklerini açıkladı. Viktor Orban bunun yanı sıra, Avrupa Birliği’nin onayladığı yaptırımlara destek verdiklerini belirtti.

Sputnik'in haberine göre Macaristan Başkanı Orban, "Macaristan’ın tutumu değişmeyecek. Macaristan silahlı kuvvetlerinin, sınırları koruyabilmek için sahip olduğu tüm silahlara ihtiyacı var. Bu yüzden İtalya ve Almanya’dan farklı olarak Ukrayna’ya silah göndermeyeceğiz" derken, AB ülkelerinin anlaşmaya vardığı yaptırımlara destek verdiklerini açıkladı.

Viktor Orban dün yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili, "Bu birlik olma zamanıdır, bu bir savaş" demişti.